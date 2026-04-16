Amazon lansează Fire TV Stick HD

La doi ani după versiunea anterioară, gigantul american Amazon a lansat un nou model de Fire TV Stick HD, informează news.ro.

Conform companiei, noul model este cu 30% mai subţire şi asta fără a comprimate performanţa. Dimensiunile reduse încurajează portabilitatea, deşi cei mai mult utilizatori folosesc un astfel de stick doar cu televizorul de acasă.

Noul Fire TV Stick HD este şi cu 30% mai performant, ceea ce se vede în timpii mai reduşi de încărcare a aplicaţiilor.

Acesta dispune şi de conectivitate la zi, cu suport pentru Wi-Fi 6 şi Bluetooth 5.3.

În Statele Unite, Marea Britanie, şi Canada, utilizatorii pot folosi asistentul Alexa+ pentru a cere informaţii despre actori şi a căuta filme.

Amazon anunţă şi ceea ce numeşte „Adaptive Display”, o funcţionalitate menită să îmbunătăţească accesibilitatea, făcând meniurile şi conţinutul mai uşor de navigat.

Fire TV Stick HD costă 35 de dolari şi va intra pe piaţă din 29 aprilie, începând cu Statele Unite, Canada, Mexic, Marea Britanie, Japonia, Australia şi Noua Zeelandă.