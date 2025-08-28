Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Amenzi corporative uriaşe în SUA, între 2020 şi 2024; care sunt cele mai penalizate companii

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 28 august

Amenzi corporative uriaşe în SUA, între 2020 şi 2024; care sunt cele mai penalizate companii

Autorităţile americane au aplicat amenzi corporative în valoare de peste 250 de miliarde de dolari între 2020 şi 2024, o sumă mai mare decât PIB-ul actual al Noii Zeelande, arată o analiză visualcapitalist.com, care a realizat un clasament al primelor 30 de companii afectate de cele mai mari amenzi din SUA, în perioada menţionată, conform datelor Protecht Group. Analiza a inclus fiecare amendă civilă sau penală anunţată public, impusă de agenţiile federale americane, Departamentul de Justiţie şi procurorii generali ai statelor. Clasamentul cuprinde societăţi non-americane amendate de autorităţile SUA, companiile-mamă acumulând penalităţi pentru filiale.

3M - lider, cu amenzi de 18,7 miliarde de dolari

Aflat în fruntea listei celor mai amendate companii, 3M a atras penalităţi în valoare de 18,7 miliarde de dolari din partea autorităţilor americane, în ultimii patru ani, notează sursa citată. Cea mai mare parte a acestei sume, de 12,5 miliarde de dolari în 2024, reprezintă o înţelegere la care a ajuns compania cu autorităţile pentru a ajuta la curăţarea ”substanţelor chimice permanente” din sistemele de apă ale Americii. 3M a fost un producător important de PFAS (substanţe per- şi polifluoroalchilice) găsite în produse precum spuma antiincendiu, acoperirile antiaderente şi ţesăturile rezistente la pete. Aceste substanţe chimice sunt persistente în mediu, fiind denumite ”substanţe chimice permanente”.

Compania a primit 48 de amenzi în perioada 2020-2024.

Amenzi mari pentru dezastrele ecologice majore

De-a lungul deceniilor, 3M a eliberat PFAS în aprovizionarea cu apă prin fabricaţie directă şi practici necorespunzătoare de eliminare. Acest lucru a dus la contaminarea pe scară largă a sistemelor publice de apă, declanşând procese din partea municipalităţilor şi a furnizorilor de apă.

Apoi, gigantul de utilităţi PG&E, clasat pe locul al treilea în clasamentul general, a plătit 16,1 miliarde de dolari în 61 de cazuri separate. Cea mai mare parte a acestor amenzi provine din incendiile mortale din California, legate de echipamentele sale.

Între timp, Cummins şi Mercedes-Benz s-au confruntat cu acorduri substanţiale în temeiul Legii privind aerul curat (Curate Air Act) privind dispozitivele cu emisii diesel.

Amenzi exorbitante în domeniul sănătăţii

Şapte din primele 15 companii din clasamentul amenzilor îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii, lideri la penalizări fiind Johnson & Johnson (18 miliarde de dolari), McKesson (8,5 miliarde de dolari) şi Walgreens Boots Alliance (7,6 miliarde de dolari). Aceste companii au ajuns la unele înţelegeri de miliarde de dolari pentru a rezolva acuzaţiile conform cărora practicile lor de marketing sau distribuţie au contribuit la alimentarea epidemiei de opioide.

O amendă unică de 8,3 miliarde de dolari aplicată Purdue Pharma (negociată în 2020) arată cum autorităţile de reglementare au grupat ani de presupuse abateri într-o singură plată istorică.

Mega-amenzi unice în domeniul criptomonedelor şi al marilor companii financiare

Spre deosebire de asistenţa medicală şi utilităţi, platformele cripto au suportat penalităţi uriaşe, dar rare. Cea mai mare a fost impusă bursei falimentare FTX şi afiliatei sale Alameda Research. Acestea se confruntă cu un claw-back de 12,7 miliarde de dolari, în timp ce Terraform Labs va plăti 4,5 miliarde de dolari după ce autoritatea pieţei de capital din SUA (SEC) a decis că token-urile sale erau titluri de valoare neînregistrate.

O altă bursă cripto, Binance, a fost de acord să plătească 11,4 miliarde de dolari în patru cazuri de combatere a spălării banilor.

Nici băncile tradiţionale nu au fost cruţate. Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan Chase şi TD Bank au amenzi colective de peste 21 de miliarde de dolari pentru încălcări ale legislaţiei privind protecţia consumatorilor, tranzacţionarea şi sancţiunile.

