Analiză Altex: românii au investit strategic în electro-IT în 2025

Românii au ales în 2025 produse electro-IT mai informat şi mai strategic şi s-au concentrat pe confort, eficienţă şi calitatea vieţii, arată analiza anuală publicată de Altex pe baza vânzărilor din magazinele fizice, platforma online şi Media Galaxy, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Topul categoriilor cu cele mai mari creşteri include desktop-uri IT, jucării şi jocuri, tablete, aparate audio-video, aparate de aer condiţionat şi uscătoare de rufe, evidenţiind nevoi legate de muncă remote, educaţie, gaming şi consum de conţinut digital, dar şi modernizarea stilului de viaţă, conform comunicatului.

Produsele au fost alese tot mai des ca investiţii pe termen lung, iar clienţii au acordat atenţie eficienţei energetice, durabilităţii şi funcţionalităţii extinse, subliniază comunicatul. Cel mai scump produs achiziţionat a fost un frigider side-by-side cu compartiment de temperare a vinului, în valoare de 31.999 lei, arată comunicatul.

Altex Marketplace a înregistrat creşteri rapide în categorii noi, precum articole fitness, suplimente, mobilier pentru baie, cafea, hrană pentru animale, soluţii pentru energie regenerabilă şi vin, potrivit comunicatului. Alte categorii cu dinamica crescută au inclus unelte de construcţii, anvelope auto şi aparate pentru încălzirea aerului, mai precizează sursa.

Din perspectiva regională, Bucureşti şi Ilfov au înregistrat cele mai mari creşteri, urmate de Cluj, Timiş, Braşov şi Prahova, arătând că cererea pentru produse electro-IT şi soluţii de lifestyle moderne este mai puternică în marile centre urbane, se arată în comunicat.

Analiza conturează profilul unui consumator informat, pragmatic şi orientat spre soluţii eficiente, care investeşte în produse ce aduc valoare reală şi confort pe termen lung, subliniază comunicatul.