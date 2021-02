ANALIZĂ BUCHAREST REAL ESTATE CLUB:Peste 3.5 miliarde euro investiţii active în marile proiecte imobiliare din Bucureşti

Bucureştiul atrage investiţii de peste 3.5 miliarde EUR în proiecte de anvergură, cu livrare între 2020 - 2023, conform celei mai recente analize de piaţă realizate de BUCHAREST REAL ESTATE CLUB - "THE NEW FACE OF BUCHAREST", se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Valoarea cuprinde investiţiile în marile proiecte de regenerare urbană, care readuc în circuitul public foste platforme industriale abandonate în zone centrale ale oraşului, în noile clădiri de birouri, adaptate din punct de vedere al tehnologiilor smart folosite noilor condiţii de igienă şi sănătate, în ansambluri rezidenţiale moderne, care definesc noi standarde de locuire în Bucureşti, în noi scheme de retail şi huburi logistice din proximitatea Bucureştiului, precum şi în proiecte de infrastructură.

Capitala României devine un hub de tehnologie şi inovaţie, aşa cum indică şi clasamentul realizat de Financial Times ce plasează Bucureştiul pe locul 7 în Top 25 "Tech Cities of the Future 2020/2021". Totodată, în contextul pandemiei Covid-19 şi al accelerării proceselor de digitalizare, este de aşteptat că principalele firme de software şi soluţii digitale vor continua să îşi accelereze dezvoltarea.

"Compania UiPath a fost fondată la Bucureşti, oraşul de unde a pornit dezvoltarea noastră globală. Am găsit aici infrastructura şi birourile moderne necesare şi, cel mai important, resursele umane înalt specializate, care au contribuit la succesul poveştii UiPath pe fiecare continent", spune Elisabeta Boşneag, Head of Global Real Estate UiPath, pentru BUCHAREST REAL ESTATE

CLUB.

Conform datelor BUCHAREST REAL ESTATE CLUB, dezvoltatori locali precum şi fonduri de investiţii internaţionale derulează investiţii de 1,6 miliarde EUR în proiecte moderne, ce schimbă complet înfăţişarea Bucureştiului.

Proiectele de regenerare urbană de pe fostele platforme industriale creează noi zone de interes, cu funcţiuni mixte (birouri, locuinţe, retail) şi multiple facilităţi (spaţii verzi, zone pentru practicarea sportului în aer liber şi locuri de joacă), oferind totodată posibilitatea de a lucra în apropierea locuinţei. Astfel de dezvoltări analizate de BUCHAREST REAL ESTATE CLUB sunt One Floreasca City, One Cotroceni Park, Timpuri Noi Square - Vastint, Fosta Fabrică - Hanner sau complexul Estoria. Pe piaţa de birouri, unele proiecte au fost reconvertite în spaţii rezidenţiale, dar investiţiile nu au fost stopate.

Cele mai importante hub-uri cu noi proiecte finalizate în 2020 sau în construcţie/ dezvoltare 2021-2023 sunt zona de centru-vest (One Cotroceni Park, Campus - Skanska, The Light), centru sud (Timpuri Noi Square - Vastint, U Center - Forte Partners), Barbu Văcărescu (Globalworth Square şi Equilibrium - Skanska), Pipera (Globalworth Campus), Expoziţiei (J8 Office Park - Portland Trust şi @Expo - Atenor), sau Băneasa cu proiectul Miro - Speedwell. Zona ultra centrală este şi ea pe radarul investitorilor, unele dintre cele mai importante proiecte de aici fiind One Tower - One United Properties sau Ţiriac Tower - Ţiriac Imobiliare. Totodată, dezvoltatorii investesc în proprietăţi existente, pregătindu-le pentru cerinţele din ce în ce mai sofisticate ale chiriaşilor cumpărătorilor: Bucharest Business Park (CA IMMO), myhive (Immofinaz) sau One North Gate (One United Properties) fiind doar câteva exemple.

Dacă acreditările internaţionale de clădiri verzi, eficiente energetic BREEAM sau LEED au devenit deja standard pentru noile clădiri de birouri din Bucureşti, marii dezvoltatori au devenit din ce în ce mai preocupaţi pentru acreditarea WELL a clădirilor - un standard internaţional care certifică calitatea mediului interior şi construcţia la parametri care asigură starea de bine a angajaţilor care vor lucra în aceste clădiri.

Inovaţia şi integrarea tehnologiilor smart devin, de asemenea, din ce în ce mai importante pentru

dezvoltatori, noile clădiri beneficiind de sisteme de tehnologie touchless sau sisteme inovatoare de

dezinfectare a aerului, care sa asigure ocupanţilor un grad sporit de igienă si siguranţă a spaţiilor.

Sistemele geotermale sau acoperişurile fotovoltaice sunt, de asemenea, câteva dintre caracteristicile noilor clădiri de birouri, ca semnal că preocuparea pentru eficienţa energetică devine un standard în rândul dezvoltatorilor imobiliari instituţionali.

În condiţiile startului campaniei globale de vaccinare, specialiştii din piaţă estimează ca majoritatea

companiilor vor opta pentru o componentă de cel puţin 3 zile pe săptămână de lucru de la birou, lăsând flexibilitate anumitor segmente de angajaţi să continue să lucreze de acasă.

"În 2020, la ATLAS Help Line, linie telefonică pentru suport psiho-emoţional, au apelat aproximativ 25.000 de persoane, care se confruntau, pe lângă cele aferente situaţiei pandemice (depresie, anxietate) şi cu probleme ce decurg din lipsa de adaptare la lucrul de acasă: stres, probleme cu somnul, relaţionare dificilă cu familia şi cu colegii. De asemenea, pe atlas.app s-au derulat peste 20.000 de şedinţe online de psihoterapie, iar instrumentele de auto-evaluare disponibile (scale pentru stres, depresie, anxietate, burnout, calitatea vietii, bunăstare financiară) şi conţinutul de specialitate de pe blog au fost accesate constant în număr mare. O creştere semnificativă s-a înregistrat şi în rândul clienţilor corporate, de aproximativ 100%, mai multe companii din România contractând servicii ATLAS pentru a veni în sprijinul angajaţilor lor", a declarat pentru BUCHAREST REAL ESTATE CLUB Dr. Mihai Bran, medic primar psihiatru şi Co-fondator ATLAS, platformă digitală de sănătate şi wellbeing ce a cunoscut o evoluţie exponenţială în ultimii ani.