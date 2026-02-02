Analiză: economia României în 2026, an în oglindă cu 2025

Economia României ar putea înregistra în 2026 indicatori macroeconomici apropiaţi de cei din 2025, dar cu o succesiune inversată a trendurilor, arată analiza Romanian Economic Monitor (RoEM) realizată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universităţii Babeş-Bolyai, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Specialiştii susţin, conform sursei menţionate, că după un început modest al anului, economia ar putea accelera în a doua jumătate a lui 2026, pe fondul reluării procesului de dezinflaţie şi al diminuării efectelor măsurilor fiscale aplicate în 2025. Menţinerea disciplinei bugetare şi gestionarea riscurilor politice rămân esenţiale pentru evitarea presiunilor financiare, se arată în comunicat.

Echipa RoEM estimează o creştere anuală a PIB-ului de aproximativ 0,8% pentru 2026, similară cu cea din 2025, conform comunicatului. Consumul gospodăriilor ar urma să rămână sub presiune, afectat de efectele întârziate ale inflaţiei ridicate, ale condiţiilor de pe piaţa muncii şi ale consolidării fiscale, evidenţiază comunicatul, însă acest impact ar putea fi parţial compensat de bilanţurile mai solide ale gospodăriilor cu venituri mai mari.

Comunicatul subliniază că investiţiile publice şi fondurile europene vor continua să susţină creşterea economică, iar exporturile nete ar putea avea o contribuţie pozitivă, mai ales în contextul unei economii europene relativ reziliente. Totodată, o majorare planificată a salariului minim, de aproape 7%, ar trebui să sprijine veniturile reale şi încrederea consumatorilor în a doua jumătate a anului, se arată în comunicat.

Analiştii RoEM atrag atenţia că tensiunile politice sau eventuale derapaje în consolidarea fiscală ar putea genera presiuni asupra finanţării, iar menţinerea echilibrelor macroeconomice rămâne crucială în contextul global marcat de tensiuni geopolitice şi niveluri ridicate ale datoriei publice, potrivit sursei menţionate.