Analiză Franchwise: Aproximativ 200 de francize se deschid anual în România, doar în sectorul HoReCa

Franchwise, cea mai mare companie de consultanţă în francize din România, estimează că anual se deschid circa 150-200 de noi francize în sectorul HoReCa. Valoarea investiţiei în astfel de francize variază între 30.000 de euro şi peste 300.000 de euro, în funcţie de dimensiunea restaurantului.

"Investiţiile minime în sectorul HoReCa pornesc de la 30.000 - 40.0000 de euro pentru o franciză de tip insulă, de la branduri precum Hello Donuts sau de la 50.000 - 60.0000 de euro într-o locaţie mică a unui brand ca Bubble Waffles, de exemplu. Dacă vorbim de restaurante cu servire rapidă (QSR), bugetul necesar începe de la 100.000 de euro. Există şi o zonă de restaurante cu suprafeţe mai mari, peste 250-300 mp, care necesită o investiţie de aproximativ 1.000 euro/mp, adică peste 300.000 euro", a declarat Raluca Voicu, Brand Ambassador Franchwise.

Datele companiei arată că recuperarea investiţiei se face în general între 2,5-3 ani pentru locaţiile premiu, iar atingerea pragului de rentabilitate, în 2-3 luni. Totuşi, pentru un bun management financiar al locaţiilor francizate, este recomandat să existe un fond de rezervă de 4-6 luni operaţionale.

"Există afaceri care sunt în plină expansiune, precum Ted's Coffee, Treevi Pizza, Hello Donuts, Leonidas, Simigeriile Petru sau Tucano, şi care cresc cu 20-30% de la an la an în continuare. Există şi afaceri/reţele care au atins maturitatea sau sunt într-o zonă de redefinire a drumului către profitabilitate", a adăugat Raluca Voicu.

În România, pe sectorul HoReCa francizele sunt foarte vizibile, atât prin business-uri locale care au crescut prin franciză (SaladBox, Ted's Coffee, 5 To Go), cât şi prin branduri mari internaţionale operate în regim de franciză (McDonald's, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Subway, lanţurile hoteliere).

Potrivit Franchwise, în viaţa unei afaceri există cel puţin un moment în care se analizează francizarea. Piaţa din România, comparativ cu cea extrem de competitivă din UK, continuă să se maturizeze şi beneficiază încă de un potenţial mare de dezvoltare, cu nişe încă neacoperite şi o tendinţă clară de diversificare şi consolidare a francizelor active local.

În plus, numeroase branduri româneşti s-au extins deja pe piaţa internaţională prin franciză.

Printre acestea se numără SaladBox, care a reuşit să depăşască graniţele şi să ajungă în 12 ţări, pe trei continente. O altă poveste de succes este şi Tucano Coffee, brand care astăzi este prezent în 10 ţări. În acelaşi timp, Mesopotamia s-a extins în Ungaria, iar restaurantul Spartan a ajuns în Barcelona. Şi French Revolution este în discuţii pentru a duce produsele sale în Dublin, Irlanda. Reţeaua 5 To Go a intrat pe piaţa de Ungaria şi Slovacia, iar Japanos are unităţi de franciză în Algeria, Malta, Emiratele Arabe Unite şi Franţa.