Analiză imo360: Cluj şi Bucureşti rămân reperele pieţei, dar Târgu Mureş, Piteşti şi Craiova dau ritmul noii creşteri

Piaţa rezidenţială din România evoluează într-un ritm neuniform. În timp ce Cluj-Napoca îşi păstrează poziţia de cea mai scumpă piaţă din ţară, iar Bucureştiul rămâne cea mai lichidă şi atractivă piaţă pentru investiţii, cele mai accelerate creşteri ale preţurilor se înregistrează în oraşe precum Târgu Mureş, Piteşti, Craiova, Oradea sau Arad. Tendinţa sugerează că dinamica pieţei începe să se mute din marile centre consacrate către cele aflate într-o nouă etapă de dezvoltare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Acestea sunt o parte dintre concluziile celui mai recent studiu realizat de imo360, platforma de analiză imobiliară dezvoltată de VIB Imobiliare şi soft360. Cercetarea analizează peste 60.000 de anunţuri active din cele mai importante 15 pieţe rezidenţiale din România şi compară preţurile de vânzare, nivelul chiriilor, randamentele investiţionale, lichiditatea şi evoluţia pieţei în ultimii doi ani. Datele evidenţiază faptul că România nu mai poate fi analizată ca o singură piaţă imobiliară, ci ca un ansamblu de pieţe locale, fiecare cu propriul ritm de dezvoltare şi propriul profil investiţional.

• Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piaţă rezidenţială din România, urmată de Braşov şi Craiova

Clasamentul preţurilor medii de vânzare este condus de Cluj-Napoca, unde metrul pătrat a ajuns la 3.048 euro. Pe următoarele locuri se află Braşov (2.186 euro/mp), Craiova (2.041 euro/mp), Bucureşti (2.018 euro/mp) şi Constanţa (1.936 euro/mp). La polul opus se află Bacău, Arad şi Ploieşti, unde preţurile rămân sub pragul de 1.300 euro/mp.

Diferenţa dintre Cluj-Napoca şi Bacău depăşeşte 160%, confirmând că piaţa rezidenţială din România este tot mai fragmentată. Astăzi, cumpărătorii şi investitorii operează în pieţe locale cu dinamici foarte diferite, influenţate de factori economici, demografici şi de dezvoltare urbană specifici fiecărui oraş.

„În ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre creşterea preţurilor, însă datele arată că diferenţele dintre oraşe sunt din ce în ce mai importante. O analiză bazată exclusiv pe preţ nu mai este suficientă. Investitorii şi cumpărătorii trebuie să înţeleagă şi dinamica locală, lichiditatea sau randamentele pe care le poate genera fiecare piaţă în parte”, spune Adrian Ciocoiu, CEO imo360 şi al agenţiei VIB Imobiliare.

• Bucureşti, Ploieşti şi Galaţi înregistrează cel mai mare randament din chirii

Dacă preţurile spun o poveste, randamentele spun alta. Capitala ocupă primul loc în România din perspectiva randamentului anual estimat al investiţiilor rezidenţiale, cu 7,14%, fiind urmată de Ploieşti (6,72%), Galaţi (6,58%), Bacău (6,14%) şi Constanţa (5,58%). În schimb, Cluj-Napoca, deşi este cea mai scumpă piaţă rezidenţială din ţară, înregistrează cel mai redus randament dintre oraşele analizate, de doar 3,94%.

Practic, cea mai scumpă piaţă rezidenţială din România este şi cea cu cel mai redus randament din eşantionul analizat, în timp ce oraşele cu preţuri moderate oferă, în multe cazuri, venituri mai atractive din închiriere.

Datele sugerează existenţa a două tipologii distincte de pieţe: unele orientate preponderent către aprecierea valorii proprietăţilor şi altele în care investiţiile sunt susţinute în principal de veniturile generate din chirii.

• Târgu Mureş, Piteşti şi Craiova conduc noul val de creştere al pieţei rezidenţiale

Deşi atenţia pieţei se concentrează, de regulă, asupra Clujului şi Bucureştiului, cele mai mari creşteri de preţ din ultimii doi ani au fost înregistrate în oraşe regionale.

Târgu Mureş ocupă primul loc, cu o creştere cumulată de 32,4%, urmat de Piteşti (31,6%), Arad (30,6%), Constanţa (29,1%), Oradea şi Craiova (26,4%).

În schimb, Cluj-Napoca, deşi rămâne cea mai scumpă piaţă rezidenţială din România, a înregistrat o creştere totală de 15,2% în aceeaşi perioadă şi doar 2,2% în ultimele 12 luni, ceea ce indică o temperare vizibilă a ritmului de creştere.

Analiza evidenţiază şi oraşe care au evoluat constant în ultimii doi ani. Iaşi şi Braşov au continuat să crească într-un ritm echilibrat, în timp ce Craiova şi Piteşti şi-au accelerat ritmul de creştere în ultimul an, sugerând un interes tot mai ridicat pentru aceste pieţe.

• Bucureştiul rămâne cea mai lichidă piaţă rezidenţială din România

Din perspectiva volumului de ofertă, Bucureştiul rămâne de departe cea mai mare piaţă imobiliară din România, cu peste 20.000 de anunţuri active, de aproximativ trei ori mai multe decât Cluj-Napoca, ocupantul locului al doilea. Urmează Iaşi, Timişoara şi Braşov, fiecare cu peste 4.000 de proprietăţi disponibile la vânzare.

Volumul ridicat al ofertei transformă Capitala în cea mai lichidă piaţă rezidenţială din România, oferind investitorilor şi cumpărătorilor un grad mai ridicat de predictibilitate şi o activitate de tranzacţionare superioară celorlalte oraşe analizate.

„În România există tendinţa de a compara oraşele exclusiv prin prisma preţului pe metru pătrat. În realitate, o decizie imobiliară informată presupune analiza simultană a mai multor indicatori: preţ, randament, ritm de creştere, lichiditate şi raport dintre cerere şi ofertă. Acesta este tipul de informaţie pe care imo360 îl pune la dispoziţia utilizatorilor”, afirmă Adrian Ciocoiu, CEO imo360 şi al agenţiei VIB Imobiliare.

• imo360 îşi propune să democratizeze accesul la informaţiile din piaţa imobiliară

România nu dispune, în prezent, de un sistem centralizat de date imobiliare, iar piaţa funcţionează încă pe baza unor informaţii fragmentate, distribuite asimetric între participanţi. Prin imo360, VIB Imobiliare şi soft360 îşi propun să contribuie la maturizarea industriei, oferind acces gratuit la date şi analize care permit cumpărătorilor, vânzătorilor şi investitorilor să ia decizii mai bine fundamentate.

Evaluarea gratuită a proprietăţilor reprezintă punctul de intrare în acest ecosistem, oferind utilizatorilor o estimare bazată pe date reale din piaţă şi contribuind la stabilirea unor preţuri mai corecte şi la reducerea timpului petrecut de proprietăţi în piaţă. Pe termen lung, obiectivul imo360 este de a creşte transparenţa pieţei rezidenţiale din România şi de a susţine tranzacţii mai eficiente şi mai echitabile pentru toate părţile implicate.

„În România, informaţia imobiliară este încă fragmentată şi distribuită inegal, iar asta afectează atât cumpărătorii şi vânzătorii, cât şi profesioniştii din domeniu. Prin imo360 ne-am propus să democratizăm accesul la date şi să construim un reper de transparenţă pentru întreaga piaţă. Credem că o evaluare gratuită, bazată pe informaţii relevante şi actualizate, este primul pas către o piaţă mai matură, în care deciziile sunt luate pe baza datelor, nu a estimărilor. În final, asta înseamnă tranzacţii mai rapide, mai eficiente şi mai corecte pentru toţi cei implicaţi”, spune Cătălin Ivan, Chief Technical Officer imo360.