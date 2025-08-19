Analiză RisCo.ro: Numărul dosarelor în instanţă a crescut în iulie 2025 cu 6% la nivel naţional şi 38% în Bucureşti

Conform analizei RisCo.ro, 22.939 de dosare în instanţă au fost deschise doar în luna iulie 2025 la nivel naţional, comparativ cu 21.621 în luna iunie 2025, ceea ce indică o uşoară creştere de 6%. În luna iulie 2025, în Bucureşti au fost deschide 8.283 de dosare în instanţă, faţă de cele 6.010 din luna anterioară, reprezentând o creştere de aproximativ 38%, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acest lucru indică instabilitatea mediului antreprenorial şi gradul ridicat de conflictualitate în relaţiile comerciale, reflectând o lipsă de încredere între partenerii de afaceri şi un climat economic marcat de incertitudine.

În luna iulie 2025, numărul dosarelor pentru procesele în instanţă în Capitală a ajuns la 8.283. Acest număr atrage atenţia specialiştilor financiari, deoarece indică o creştere considerabilă a litigiilor, generată de instabilitatea economică şi dificultăţile în onorarea obligaţiilor contractuale.

În acest context economic instabil, se recomandă monitorizarea activităţii clienţilor şi partenerilor de afaceri. Dacă pentru firma colaboratoare a fost deschis un proces în instanţă, monitorizează activitatea şi activează alertele privind dosarul în instanţă.

Totodată, cele 8.283 de procese în instanţă reflectă şi presiunile majore aduse la nivelul mediului de afaceri din Bucureşti. Numărul mare de dosare în instanţă poate avea implicaţii asupra mediului de business şi implicit, asupra atragerii investitorilor.

Nu este de mirare că în Bucureşti întâlnim cele mai multe dosare. Capitala deţine poziţia fruntaşă şi în rândul insolvenţelor, respectiv a firmelor cu datorii restante către bugetul de stat.

Potrivit analizei RisCo.ro, Bucureşti rămâne judeţulul cu cele mai multe dosare privind procesele în instanţă. În perioada august 2024 - iulie 2025 numărul proceselor în instanţă pentru judeţul Bucureşti a crescut cu 22%. Această creştere însumează 70.110 de dosare pentru procesele în instanţă. Punând în balanţă situaţia curentă cu cea anterioară, numărul indică un mediu comercial conflictual.

Locul doi este ocupat de Ilfov. În ultimele 12 luni observăm o creştere a numărului de procese în instanţă, acesta ajungând la 11.063. Judeţul Timiş se află şi el în top trei cu 8.345 de dosare în instanţă. Cu cât numărul dosarelor în instanţă este mai mare, cu atât judeţul este mai predispus colapsului financiar. Numărul firmelor cu dosare deschise în instanţă indică şi incapacitatea de adaptare la schimbările legislative şi chiar ale pieţei.

Cluj şi Constanţa continuă topul judeţelor cu cele mai multe procese în instanţă. Cluj ocupă locul patru cu 8.263 de dosare în instanţă, iar Constanţa locul cinci cu 6.778 de dosare.

De asemenea, o astfel de creştere poate exercita presiuni suplimentare asupra sistemului judiciar, ceea ce ar putea duce la întârzieri în soluţionarea dosarelor şi costuri mai mari pentru părţile implicate.

Analiza RisCo.ro arată faptul că civilul, litigiile cu profesioniştii, penalul şi contenciosul administrativ şi fiscal sunt principalele materii ale dosarelor în instanţă. La nivel naţional, în luna iulie 2025, 9.031 de dosare au avut drept materie civilul, 8.028 litigiile cu profesioniştii, 2.035 penalul, iar alte 1.941 contenciosul administrativ şi fiscal. Alarmant este că, de la o lună la alta, observăm creşteri şi în cazul dosarelor de tip faliment. Astfel, în luna iulie a acestui an, s-a înregistrat o creştere de 12%, numărul dosarelor în instanţă ce vizează falimentul fiind de 1.004.

În domeniul comerţului, construcţiilor, transporturilor, restaurantelor, respectiv administraţiei publice generale, economice şi sociale, întâlnim cele mai multe dosare în instanţă. În perioada august 2024 - iulie 2025 numărul dosarelor deschise în instanţă în domeniul comerţului a ajuns la 5.819. Comparativ cu august 2023 - iulie 2024, acest număr indică o creştere de peste 17%.

De asemenea, creşterea dosarelor în instanţă sugerează o economie incertă, moment în care disputele comerciale tind să crească. În sectorul construcţiilor întâlnim o creştere de aproximativ 11%, ceea ce semnalează dificultăţi financiare tot mai mari, probleme de plată, conflicte contractuale sau un mediu economic mai instabil pentru companii. Numărul dosarelor în instanţă pentru acest domeniu a ajuns la 5.630. Acest lucru poate afecta negativ încrederea investitorilor.

Creşterea de 16% a dosarelor în instanţă în domeniul transporturilor arată tensiuni economice majore în sector. Cele 3.911 de dosare deschise în instanţă au un impact direct asupra lichidităţii şi continuităţii operaţiunilor.

În concluzie, verificarea riguroasă a partenerilor de afaceri nu mai reprezintă doar o practică recomandată, ci o necesitate strategică. Analiza financiară atentă a firmelor, realizată prin intermediul platformelor specializate precum RisCo.ro, oferă informaţii esenţiale despre stabilitatea, bonitatea şi comportamentul de plată al potenţialilor colaboratori.