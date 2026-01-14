Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiză Storia: „Bucureşti, oraşul cu cea mai mare creştere a preţurilor la apartamente în decembrie 2025”

S.E.
Miscellanea / 14 ianuarie, 15:17

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Bucureşti a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creştere a preţului mediu pentru apartamente dintre marile oraşe ale ţării noastre (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creştere cu 19%) şi Timişoara (creştere cu 12%), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, preţurile apartamentelor noi şi vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile oraşe analizate, potrivit preţurilor medii solicitate de proprietari în anunţurile publicate pe Storia; astfel, Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraş din ţara noastră, cu un preţ mediu cumulat de 3.228 de euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare comparativ cu decembrie 2024.

Pe de altă parte, în decembrie 2025 cea mai mare creştere faţă de anul anterior s-a înregistrat în Bucureşti, acolo unde preţurile solicitate s-au majorat cu 20,3%, la 2.262 euro/mp, a relatat comunicatul. Pe baza acestei creşteri, Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Braşov, oraş în care preţurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp, potrivit sursei citate. Alte două oraşe în care preţul mediu a depăşit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanţa (2.036 euro/mp, +6,5%) şi Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%), a mai relatat sursa citată.

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creştere procentuală a preţului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar şi în acest context rămâne printre oraşele cu cele mai mici preţuri medii de vânzare din ţară, cu un preţ mediu cumulat de 1.851 euro/mp, a menţionat sursa amintită. Singurul mare oraş din România cu preţuri medii mai scăzute decât Oradea este Iaşi, acolo unde s-a înregistrat de altfel şi cea mai redusă creştere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 euro/mp, a relatat comunicatul de presă.

„În 2025 preţurile apartamentelor au continuat să crească faţă de anul precedent, însă într-un ritm diferit de la un oraş la altul, ceea ce a accentuat diferenţele regionale din piaţa imobiliară. Pentru 2026 ne aşteptăm la un context mai predictibil pe piaţa imobiliară. După perioadele de creşteri accelerate din anii anteriori, este foarte probabil ca ritmul de creştere să se tempereze. Aceasta nu implică scăderi de preţ, ci mai degrabă evoluţii mai lente şi mai uşor de anticipat. Conform estimărilor instituţiilor financiare, 2026 ar putea aduce o scădere a dobânzilor şi o temperare a inflaţiei. Dacă acest scenariu se va confirma, accesul la finanţare ar putea deveni mai atractiv, stimulând cererea, în special în a doua jumătate a anului 2026”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în România), în comunicat.

Capitala înregistrează de departe cea mai mare discrepanţă de preţ între apartamentele noi şi vechi, iar aceasta s-a accentuat pe parcursul anului, a relatat comunicatul de presă; astfel, în decembrie 2024, apartamentele vechi erau cu 21% mai scumpe decât apartamentele noi, pentru ca în decembrie 2025 diferenţa de preţ să crească la 24,8%.

Datele arată că tendinţa s-a accelerat după august 2025, atunci când a fost eliminată cota redusă de TVA, iar cota standard de TVA s-a majorat de la 19% la 21%, a subliniat sursa citată.

Conform sursei amintite, pe parcursul anului, preţurile medii pentru apartamentele noi au înregistrat creşteri lunare în 9 dintre cele 12 luni ale anului, comparativ cu luna anterioară, în timp ce în cazul locuinţelor vechi preţurile au crescut în 10 dintre cele 12 luni ale anului, raportat la luna anterioară.

În ansamblu, piaţa imobiliară din România a înregistrat creşteri pe linie pentru preţurile solicitate în decembrie 2025 în cele mai mari 9 oraşe ale ţării pe parcursul anului trecut, iar acest lucru este valabil atât pentru locuinţele noi, cât şi pentru locuinţele vechi, a mai relatat sursa citată, care a amintit că, totuşi, conform datelor Storia, creşterile au variat semnificativ de la un oraş la altul sau între apartamentele vechi şi cele noi din acelaşi oraş, în funcţie de cererea din partea cumpărătorilor, dar şi în funcţie de numărul de locuinţe noi livrate şi de zonele în care acestea au fost construite.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:33)

    Adio cresteri....

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb