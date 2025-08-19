Analiza XTB: Cafeaua şi cacao se scumpesc pe fondul crizei ofertei, în timp ce soia şi zahărul dau semne de corecţie

Piaţa agricolă se află într-o perioadă complexă, deoarece preţurile la cafea şi cacao cresc pe fondul ofertei limitate şi a incertitudinilor geopolitice, boabele de soia resimt presiunea schimbărilor din fluxurile globale de aprovizionare, în timp ce zahărul menţine o tendinţă mai moderată pe termen mediu şi lung, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Tensiunile comerciale, problemele de logistică, condiţiile meteorologice nefavorabile şi speculaţiile modifică tiparul sezonier, demonstrând că factorii economici, politici şi tehnici modelează perspectivele actuale. Cu toate acestea, creşterea cotaţiilor s-a mai temperat în ultimele zile, fapt ce ar putea indica o stabilizare în perioada următoare, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Evoluţia acestor pieţe arată că preţurile sunt din ce în ce mai afectate de evenimente neaşteptate, logistice şi de factori globali complecşi. Cafeaua se confruntă cu o volatilitate ridicată alimentată de tarifele americane şi de variaţiile de producţie.

Preţurile la boabele de cacao rămân la niveluri ridicate pe fondul crizei din Africa de Vest. Deşi zahărul este mai stabil, rămâne vulnerabil la schimbările rapide ale ofertei şi cererii. Cât despre soia, atenţia pieţei se concentrează pe deciziile de achiziţie ale Chinei, care pot influenţa direcţia preţurilor.

În Brazilia, recolta de cafea este finalizată în proporţie de 90%, peste media de 84%. Pentru sezonul 2025/26, producţia este estimată la 63,9 milioane de saci, în scădere cu 2,1% faţă de anul anterior. În schimb, USDA estimează o creştere a producţiei la nivel mondial, susţinută de redresarea din Asia şi Africa.

Potrivit sursei, pe plan politic, Trump ameninţă că va aplica tarife de 50% la cafeaua braziliană, legând această decizie de investigaţiile privind presupusa implicare a fostului preşedinte Jair Bolsonaro în tentative de subminare a alegerilor din Brazilia. Aceste tensiuni, combinate cu perspectivele recoltelor, pun presiune asupra preţurilor mondiale.

Indicatorii tehnici relevă volatilitate şi o lipsă de acord între investitori. În ciuda caracterului sezonier al recoltelor, preţurile actuale sunt dominate de perturbările aprovizionării şi de politica comercială, subliniază analiştii XTB.

Boabele de cacao au înregistrat o creştere de 5,69% într-o singură zi şi de 8,7% într-o lună, ajungând la 9.010,72 dolari pe tonă. Această creştere este determinată de criza ofertei, provocată de scăderea producţiei în Coasta de Fildeş şi Ghana, de boli şi de condiţiile meteorologice extreme. Din punct de vedere tehnic, preţurile rămân solide, în ciuda semnalelor de supra-cumpărare. În acest caz, sezonalitatea are o importanţă redusă, în comparaţie cu şocurile majore ale ofertei şi cererea ridicată.

Contractele futures pe cacao (COCOA) pe ICE au crescut recent cu peste 7%, pe fondul rapoartelor privind condiţiile meteorologice extreme din Africa, combinate cu îngrijorările legate de aprovizionare, care au declanşat un val semnificativ de reacţii de acoperire a poziţiilor short, forţând investitorii care au pariat pe scăderea preţurilor să-şi lichideze poziţiile.

Jucători importanţi ai sectorului precum Lindt şi Barry Callebaut şi-au redus previziunile de vânzări din cauza preţurilor ridicate la cacao şi a cererii mai scăzute.

Producătorii anticipează o scădere a preţurilor la cacao şi îşi vând stocurile pentru a se proteja, în timp ce speculatorii pariază pe creştere şi îşi măresc poziţiile de cumpărare. Confruntarea dintre cele două tabere pune presiune pe vânzători şi alimentează creşterea recentă a preţurilor, mai explică XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Conform comunicatului, zahărul a înregistrat o creştere modestă, fiind cotat la 16,35 USD cu variaţii zilnice şi lunare sub 1% şi o scădere anuală de peste 10%. În ciuda volumului mare de contracte, producţia puternică din Brazilia şi India exercită o presiune descendentă asupra preţurilor. Din punct de vedere tehnic, preţurile se menţin sub mediile mobile, ceea ce sugerează posibilitatea unei corecţii spre 16 USD. Deşi sezonul recoltei din Brazilia are, de obicei, un impact major, în prezent evoluţia este determinată mai ales de factori globali şi de sentimentul pieţei.

China nu a înregistrat încă nicio livrare de soia din noua recoltă din SUA pentru sezonul 2025/26, acesta fiind cel mai lent început din ultimii cel puţin 20 de ani. Achiziţiile chineze de soia din SUA au fost inexistente în ultimele luni, o situaţie legată de tarifele ridicate, de incertitudinea acestora, dar şi de disponibilitatea alternativelor din Brazilia. Deşi achiziţiile sunt de obicei scăzute în această perioadă, ele nu sunt nici inexistente. Ultima dată când fermierii americani au aşteptat atât de mult pentru comenzile de soia din noua recoltă a fost în 1999.

Preţurile au reacţionat iniţial cu o creştere în urma comentariilor lui Donald Trump privind cvadruplarea achiziţiilor de soia de către China, dar au fost observate scăderi la începutul zilei următoare. Cu toate acestea, pierderile au fost neutralizate de publicarea raportului WASDE, care a arătat stocuri finale şi producţie semnificativ mai mici în SUA.

Deşi preţurile pot fluctua în acest moment, perspectivele unui exces de ofertă la nivel mondial pot determina scăderea preţurilor până la nivelul crucial de sprijin de 8,50 dolari pe bushel. Înainte de a atinge acest nivel, însă, preţurile ar trebui să facă faţă unui suport important la 9,50 dolari, un nivel care a constituit un sprijin încă din august anul trecut, mai arată XTB.