ANALIZĂ XTB: Criza imobiliară loveşte China. Gigantul Evergrande este retras de la bursa din Hong Kong

Retragerea Evergrande de la bursa din Hong Kong marchează sfârşitul unei ere turbulente în sectorul imobiliar din China, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Aceasta simbolizează, totodată, prăbuşirea fostului cel mai mare dezvoltator imobiliar al ţării şi o piesă centrală a modelului de creştere economică al Chinei, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Ce s-a întâmplat cu Evergrande?

Evaluată cândva la peste 50 de miliarde USD, Evergrande a fost retrasă de la bursă la 25 august 2025, după ani de datorii, restricţii de reglementare şi încercări eşuate de restructurare. Compania are datorii de peste 7.5 milioane de yuani chinezeşti, lăsând în urmă proiecte neterminate şi creditori neplătiţi. În ianuarie 2024, o instanţă din Hong Kong a dispus lichidarea companiei, după ce aceasta nu a prezentat un plan de redresare viabil.

Sectorul imobiliar chinez este lovit de o criză

Prăbuşirea Evergrande a declanşat o criză generalizată în acest sector, care a condus la neplată generalizată în rândul altor dezvoltatori şi la o scădere continuă a preţurilor locuinţelor, a vânzărilor şi a activităţii de construcţie. Sectorul imobiliar, care a reprezentat cândva aproximativ un sfert din PIB-ul Chinei, a devenit în prezent una dintre cele mai mari provocări pentru economia naţională şi finanţele administraţiilor locale.

Cumpărătorii se confruntă cu întârzieri pe termen nedefinit în livrarea locuinţelor, în timp ce concedierile în masă şi reducerile salariale au afectat atât lucrătorii din acest sector, cât şi pe cei din industriile conexe, explică analiştii XTB. În paralel, creditorii au reuşit să recupereze doar o mică parte din investiţiile lor.

Un model de creştere ia sfârşit

Prăbuşirea Evergrande a expus riscurile modelului chinez bazat pe datorii şi pe sectorul imobiliar. Politicile "celor trei linii roşii" ale Beijingului, lansate pentru a reduce datoriile excesive, au precipitat crizele mai multor companii, accelerând îndepărtarea sectorului de economie.

În prezent, nu a apărut niciun înlocuitor capabil să îşi asume acest rol. Între timp, companiile de stat câştigă tot mai multă influenţă pe piaţă, iar autorităţile sunt obligate să finanţeze finalizarea a mii de locuinţe neterminate.

Epoca expansiunii rapide şi a speculaţiilor imobiliare a luat sfârşit, făcând loc eforturilor de stabilizare şi restructurare, subliniază analiştii XTB.

În ciuda rezultatelor dezastruoase înregistrate între 2020 şi 2021, care au culminat cu neplata datoriilor şi lichidarea ulterioară, Evergrande a încercat să întreprindă eforturi de restructurare, în special prin intermediul unor acorduri de conversie a datoriilor şi prin reactivarea parţială a unor proiecte. În paralel, guvernul chinez a pus în aplicare politici macroeconomice pentru a sprijini sectorul imobiliar, măsuri care, cu toate acestea, au fost insuficiente pentru a inversa în mod eficient criza societăţii.

Implicaţiile devin tot mai ample

Retragerea de la tranzacţionare a Evergrande nu reflectă doar falimentul unei singure companii, ci şi slăbiciunile profunde ale economiei chineze, de la datoria locală ridicată la consumul scăzut al gospodăriilor. Criza imobiliară a devenit principalul obstacol în calea creşterii economice şi a cheltuielilor interne.

Deşi se aşteaptă o redresare treptată, tranziţia către un nou model economic rămâne incertă. „Decesul” Evergrande încheie un capitol din istoria sectorului imobiliar chinez, însă provocările ţării depăşesc cu mult clădirile neterminate şi bilanţurile ruinate, mai arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

