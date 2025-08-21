Analiză XTB: O companie de asigurări de sănătate, alegerea preferată a investitorilor români în iulie

Deşi perioada de vară tinde să fie mai liniştită pentru pieţele de capital, fiind perioada vacanţelor, de această dată, investitorii români s-au orientat către o companie mai puţin cunoscută, Oscar Health, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fondată în 2012 pentru a simplifica sistemul de sănătate din SUA, recunoscută pentru complexitatea sa, Oscar Health este o companie de asigurări de sănătate bazată pe tehnologie, care oferă planuri de sănătate individuale şi pentru grupuri mici prin intermediul platformei sale în cloud, explică Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Majoritatea veniturilor Oscar Health provin din primele de asigurare individuală şi familială din cadrul Affordable Care Act (ACA), completate de comisioanele de servicii din platforma +Oscar şi veniturile din investiţii. Primele reprezintă aproximativ 98% din veniturile totale, subliniind vulnerabilitatea companiei la schimbările legislative şi politice de pe piaţa americană a sănătăţii.

Pe 2 iulie, sectorul asigurărilor de sănătate s-a confruntat cu o vânzare masivă în urma retragerii previziunilor financiare ale Centene, invocând creşterea costurilor medicale. Acest eveniment a declanşat îngrijorări, mai ales având în vedere dependenţa sectorului de cadre politice stabile. În ultimii ani, evoluţiile politice, precum reducerile anticipate ale programului Medicaid sub administraţia Trump, au alimentat volatilitatea industriei. Procesele intentate de mai multe state împotriva guvernului federal au accentuat şi mai mult temerile privind creşterea primelor şi a cheltuielilor din buzunarul consumatorilor.

Conform comunicatului, la rândul său, Oscar a ajustat propriile previziuni pentru 2025 pe 22 iulie, în urma unor noi date din industrie care sugerau că presiunile asupra costurilor ar putea persista. Cu toate acestea, poziţionarea strategică şi abordarea axată pe tehnologie a companiei i-au conferit rezilienţă în faţa dificultăţilor, arată Radu Puiu.

Traiectoria vânzărilor pe termen lung reflectă adesea puterea fundamentală a unei companii. Deşi obţinerea unor rezultate trimestriale solide nu reprezintă o provocare majoră pentru o afacere, o creştere consistentă pe mai mulţi ani este mai greu de realizat. În ultimii cinci ani, Oscar Health a înregistrat o rată de creştere anuală compusă (CAGR) a vânzărilor de 63,3%, cu mult peste media industriei, ceea ce indică o cerere puternică pentru produsele sale.

Cu toate acestea, profitabilitatea susţinută în domeniul asigurărilor de sănătate depinde de disciplina de contractare şi de stabilirea corectă a preţurilor. La fel ca alte platforme bazate pe cloud, avantajul competitiv al Oscar constă în furnizarea de experienţe personalizate, bazate pe date, cu tarife generale minime. Totuşi, profitabilitatea depinde în ultimă instanţă de menţinerea unui raport de pierderi medicale (MLR) sub 100%, asigurându-se că veniturile din prime depăşesc costurile legate de despăgubiri, subliniază analistul financiar XTB România.

Totuşi, cea mai presantă problemă a sectorului rămâne creşterea cheltuielilor medicale, care erodează marjele de profit. Factorii care determină aceste creşteri includ o proporţie mai mare de asiguraţi cu o stare de sănătate precară, utilizarea mai intensă a procedurilor medicale, dar şi preţurile ridicate ale medicamentelor. Această dinamică a costurilor reprezintă o provocare chiar şi pentru cei mai experimentaţi asiguratori.

Potrivit sursei, o caracteristică a companiei, care probabil a accentuat interesul investitorilor pentru Oscar Health, este utilizarea inteligenţei artificiale pentru a ajuta la reducerea cheltuielilor. Într-o iniţiativă recentă, compania a identificat 15.000 de membri care au vizitat camera de urgenţă, utilizând instrumentul său generativ de AI, Campaign Builder, pentru a trimite mesaje personalizate de urmărire care încurajează îngrijirea proactivă.

Această campanie a dus la o reducere de 8,5% a vizitelor repetate la camera de urgenţă, ilustrând modul în care acţiunile de informare bazate pe AI pot îmbunătăţi procedurile de tratament prin prevenţie sau identificarea unor probleme mai rapid, reducând în acelaşi timp utilizarea costisitoare.

În raportul privind rezultatele financiare din al doilea trimestru al anului 2025 publicat pe 8 august, Oscar Health a înregistrat venituri totale de aproximativ 2,9 miliarde de dolari, în creştere faţă de 2,2 miliarde de dolari în perioada similară a anului precedent. În ciuda creşterii puternice a veniturilor, compania a raportat o pierdere netă de 228,4 milioane de dolari, comparativ cu un profit net de 56,2 milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2024. Numărul membrilor a crescut brusc, ajungând la peste 2 milioane, faţă de 1,58 milioane în anul precedent.

Oscar şi-a reafirmat previziunile actualizate pentru întregul an 2025 şi şi-a exprimat încrederea în direcţia strategică, conducerea estimând revenirea la profitabilitate în 2026.

Acţiunile companiei au supraperformat în raport cu indicele S&P 500 de la începutul anului. Astfel, cotaţia acţiunilor Oscar Health înregistrează un avans de 15,20% de la începutul anului, comparativ cu avansul de 8,60% al indicelui S&P 500. Totuşi, în timpul mai multor secvenţe recente de corecţie ale pieţei, acţiunile companiei au tins să subperformeze în raport cu indicele pieţei, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la evoluţia acţiunilor în cazul unei încetiniri economice mai profunde. Deocamdată, investitorii par să aibă încredere în capacitatea companiei de a gestiona costurile şi de a menţine creşterea în contextul incertitudinii macroeconomice.

Oscar a demonstrat o majorare puternică, o rentabilitate moderată şi o stabilitate financiară solidă în raport cu provocările din sectorul său. Deşi marjele sale rămân reduse, ceea ce este obişnuit în industria asigurărilor de sănătate, accentul companiei pe tehnologie şi eficienţa bazată pe date oferă potenţial de profitabilitate pe termen lung. Adevărata provocare pentru Oscar Health va fi menţinerea ritmului de creştere, ţinând în acelaşi timp sub control costurile medicale, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.