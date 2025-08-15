ANALIZĂ XTB: Situaţie surprinzătoare pentru Chrome. O propunere îndrăzneaţă amplifică discuţiile despre separarea de Google

Piaţa tehnologiei a cunoscut o evoluţie surprinzătoare, după ce start-up-ul de inteligenţă artificială Perplexity a prezentat recent o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţionarea browserului Google Chrome, se arată într-o analiză XTB remisă redacţiei. Propunerea, formulată ca o vânzare de active, include angajamente precum menţinerea codului sursă deschis, investirea a 3 miliarde de dolari în dezvoltarea Chrome pe o perioadă de doi ani şi păstrarea Google ca motor de căutare implicit, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Această mişcare vine în contextul presiunilor de reglementare din Statele Unite, unde un proces antitrust aflat în desfăşurare ar putea duce la separarea Chrome de compania-mamă, în aşteptarea unei decizii din partea judecătorului Amit Mehta, la sfârşitul lunii.

Pentru Alphabet, proprietarul Google, Chrome este un activ absolut strategic. Mai mult decât un simplu browser, acesta funcţionează ca o poartă de acces către ecosistemul de produse al companiei, furnizând date valoroase care alimentează algoritmi de căutare, publicitate şi resurse de inteligenţă artificială. Pierderea controlului asupra Chrome ar însemna slăbirea poziţiei sale competitive şi ar afecta integrarea verticală care alimentează în prezent veniturile şi inovaţia tehnologică.

Propunerea agită piaţa şi pune presiune pe Google

Deşi Perplexity susţine că are investitori dispuşi să finanţeze tranzacţia, propunerea pare puţin probabilă, având în vedere că valoarea sa de piaţă este estimată între 14 şi 18 miliarde de dolari. Astfel, iniţiativa are mai degrabă un rol de campanie de marketing, menită să crească notorietatea companiei şi să promoveze propriul browser, Comet, în competiţia pentru atenţia utilizatorilor şi a autorităţilor, explică analiştii XTB. În acelaşi timp, mişcarea susţine argumentele autorităţilor de reglementare, care consideră că Google deţine o putere excesivă pe piaţă şi că separarea Chrome ar putea stimula concurenţa.

De altfel, Alphabet nu a manifestat intenţia de a vinde browserul şi este de aşteptat să conteste în instanţă orice decizie care ar impune cedarea acestuia, un proces care ar putea dura ani. Experţii juridici cred că judecătorul Mehta ar putea aştepta finalizarea tuturor apelurilor înainte de a lua o astfel de măsură. Chiar şi într-un scenariu ipotetic de vânzare, alţi potenţiali cumpărători, precum OpenAI, Yahoo sau fonduri de investiţii precum Apollo Global Management, ar putea intra în competiţie, însă Google ar rămâne avantajat datorită resurselor, reputaţiei şi bazei sale uriaşe de utilizatori.

Analiştii evaluează Chrome între 20 şi 50 de miliarde de dolari, ceea ce plasează propunerea Perplexity într-un interval plauzibil, dar greu de realizat din cauza resurselor financiare limitate ale startup-ului. Totuşi, simpla lansare a propunerii pune presiune suplimentară pe autorităţi în privinţa Alphabet, expune valoarea strategică a Chrome şi plasează Perplexity în centrul dezbaterii publice despre viitorul browserelor şi al căutării online.

Există trei scenarii principale pentru viitorul Alphabet, dacă presiunea reglementară asupra Chrome se intensifică şi posibilitatea cedării devine mai concretă, subliniază XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Scenariul 1: Compania apără şi menţine controlul asupra Chrome

În acest scenariu, Alphabet reuşeşte, prin mijloace legale şi politice, să evite orice decizie definitivă care să oblige vânzarea Chrome. Aceasta ar presupune eforturi juridice de durată, acţiuni de lobby către autorităţile de reglementare şi, eventual, oferte voluntare pentru a reduce îngrijorările legate de concurenţă.

Scenariul 2: Alphabet menţine controlul printr-o vânzare parţială

Dacă presiunea juridică şi politică ajunge la un nivel în care separarea Chrome devine inevitabilă, Alphabet ar putea alege o variantă parţială, transferând browserul către o filială independentă, dar păstrând contracte care să asigure integrarea preferenţială a motorului de căutare Google şi a serviciilor cloud. Această soluţie ar limita pierderea totală a datelor şi a integrării, însă ar crea oportunităţi pentru concurenţi să influenţeze experienţa utilizatorilor. În acest scenariu, Alphabet ar putea pierde 5-10% din venituri (aproximativ 8,75-17,5 miliarde de dolari anual) dacă o parte din trafic ar migra către alte motoare de căutare.

Scenariul 3: Instanţa obligă vânzarea totală a Chrome

Acesta ar fi scenariul cel mai perturbator. Alphabet ar fi obligată să vândă Chrome unui concurent sau unui fond de investiţii, pierzând un canal esenţial de acces la date şi utilizatori. Impactul asupra veniturilor din publicitate ar putea fi unul major, întrucât o bună parte din traficul către Google Search provine din Chrome. În acest caz, Alphabet ar trebui să accelereze investiţiile în Android, Pixel, YouTube şi IA generativă pentru a compensa pierderea influenţei pe piaţa browserelor. În plus, s-ar putea încerca o consolidare a prezenţei Google Search ca standard în alte browsere prin acorduri de milioane de dolari, aşa cum face în prezent cu Apple în Safari.

Indiferent de scenariu, Chrome rămâne un activ strategic esenţial: asigură accesul direct la utilizator şi generează date pentru toate domeniile centrale de activitate. De aceea, chiar şi într-un context de reglementare nefavorabil, Alphabet ar trebui să lupte intens pentru a evita cedarea browserului, mai adaugă analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.