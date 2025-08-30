ANAT: Ministrul Miruţă nu înţelege economia de piaţă: turismul suportă pagubele

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) reacţionează, într-un comunicat remis redacţiei, la declaraţiile ministrului Radu Miruţă, acuzându-l de lipsă de înţelegere a mecanismelor economiei de piaţă şi de prejudicierea gravă a industriei turismului prin afirmaţii iresponsabile.

Redăm mai jos mesajul acestora:

„Turismul este o industrie în care reputaţia poate însemna succesul sau ruina. Să spui că dificultatile financiare ale Cocktail Holidays, un turoperator cu 32 de ani de activitate şi o reputaţie solidă, reprezintă o „înşelăciune” este pură iresponsabilitate. Asta face Radu Miruţă - exact acelaşi care spunea că vrea să anuleze participarea României la Târgurile internaţionale de turism - aruncând vorbe fără să înţeleagă fenomenul şi provocând daune ireparabile industriei.

Actualele mecanisme de protecţie sunt insuficiente. Poliţele de insolvenţă intră în funcţiune abia după declararea falimentului şi nu rezolvă problema repatrierii, după cum probabil constată chiar domnul Ministru, împreună cu celula de criză, care "mai are de rezolvat 50 de cazuri din 677". De unde ştie oare domnul ministru câte cazuri sunt şi ce a făcut concret pentru a-i ajuta pe turiştii afectaţi? Nu a făcut nimic, îşi face imagine pe supărarea unor oameni pe care, în final, îi ajută tot turoperatorii şi agenţiile româneşti, ca de fiecare dată.

ANAT solicită de ani de zile un Fond de garantare, alimentat de turoperatorii care produc pachete şi administrat de stat, care să protejeze turiştii şi agenţiile revânzătoare şi să asigure repatrierea imediată. Nu există altă soluţie! Nu inventăm nici apa caldă, nici mersul pe jos, este soluţia găsita de mai bine de 30 de ani de majoritatea statelor europene, care s-a dovedit că funcţionează! Spre deosebire de alte state, cum ar fi Germania, care a plătit recent de la budget pagube de sute de milioane de euro generate de falimentele unor mari turoperatori, domnul ministru încă mai are o şansă, în ceasul al doisprezecelea, să facă ceea ce trebuie. Speram sa nu o rateze precum predecesorii domniei sale de la conducerea ministerului!”

Dr. Ec. Alin Burcea, preşedinte ANAT:

„De unde a apărut acest domn ministru, care le ştie pe toate? De ce nu se preocupă să creeze un Fond de garantare pentru serviciile plătite de turişti, aşa cum i-am propus de la ANAT? De ce dăm declaraţii bombastice pentru presă, în loc să facem treabă? Domnule ministru, reveniţi-vă şi lucraţi pentru turism, nu împotriva lui. În două luni, activitatea dvs. în turism este zero.”