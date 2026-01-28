ANCOM: Utilizatorii care îşi portează numărul pot solicita recuperarea creditului neutilizat

Utilizatorii de telefonie mobilă care decid să îşi schimbe furnizorul, dar să-şi păstreze numărul de telefon, au dreptul să solicite restituirea creditului neutilizat rămas pe cartela preplătită, potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Creditul rămas pe cartela preplătită nu se transferă automat în momentul portării numărului, însă utilizatorii îl pot recupera de la furnizorul de la care pleacă, cu condiţia să facă o solicitare expresă în acest sens, conform comunicatului. Măsura are rolul de a proteja drepturile consumatorilor şi de a preveni pierderea sumelor achitate în avans pentru servicii neutilizate, subliniază comunicatul.

În funcţie de condiţiile contractuale, furnizorul poate percepe o taxă considerată rezonabilă, care să acopere costurile operaţiunii de returnare a creditului, se adaugă în comunicat.

Utilizatorii sunt sfătuiţi să consulte site-ul furnizorului de la care îşi portează numărul sau să îl contacteze direct pentru a afla procedura exactă de recuperare a sumelor rămase. În cazul în care întâmpină dificultăţi, aceştia pot transmite o sesizare către ANCOM, se adaugă în comunicat.

Procesul de portare începe prin depunerea cererii la noul furnizor de servicii, care o transmite operatorului iniţial pentru validare. În mod normal, portarea se finalizează în termen de trei zile lucrătoare, fără a depăşi 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Data exactă a portării poate fi stabilită de comun acord cu noul furnizor, în interiorul acestui interval, conform comunicatului ANCOM.