ANM: Valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica

Meteorologii anunţă că, în weekend, valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica, iar nopţile vor fi tropicale, potrivit news.ro.

Vineri şi sâmbătă, judeţele din Crişana, Maramureş, Banat şi Transilvania se află sub avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul ţării este sub incidenţa unui Cod galben. Duminică, 16 judeţe din Crişana, Maramureş, Transilvania şi din nordul Moldovei vor fi sub Cod roşu de caniculă, fiind aşteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul ţării va fi sub Cod portocaliu. În Bucureşti, temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, chiar mai ridicate la începutul săptămânii viitoare.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit până marţi, la ora 21.00, informarea privind un val de căldură, caniculă şi disconfort termic.

Astfel, valul de căldură se va extinde şi se va intensifica în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar de duminică şi în restul zonelor. Va fi caniculă, vineri, îndeosebi în vest şi nord-vest, sâmbătă şi în centru şi local în sud, iar de duminică în toată ţara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în zonele de câmpie, apoi şi în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 şi 40 de grade. Nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 şi 25 de grade.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură intens va persista şi în primele zile ale lunii iulie.

ANM a emis Cod galben vizând val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic valabil vineri, de la 10.00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Harghita, Covasna, Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Prahova, Braşov, Sibiu, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi în municipiul Bucureşti.

Vineri, valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului precum şi în sudul şi estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în zonele de câmpie şi pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 16 şi 21 de grade.

În acelaşi interval orar va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu vizând val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Hunedoara şi Alba.

În Crişana, Maramureş, nordul Banatului, precum şi în nordul, vestul şi centrul Transilvaniei, valul de căldură se va intensifica şi vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată şi local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Temperaturile minime se vor situa în general între 18 şi 23 de grade.

Un alt Cod galben, tot privind un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 10.00, până duminică, la aceeaşi oră, în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj şi Mehedinţi, precum şi în municipiul Bucureşti.

Sâmbătă, valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în zonele de câmpie şi pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 şi 20 de grade.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu - val de căldură, caniculă şi disconfort termic accentuat, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Covasna, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara.

În Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă şi disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 32...34 de grade în sudul şi estul Transilvaniei şi 38...39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 22 de grade.

Începând de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, va fi Cod galben - val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

Duminică, valul de căldură va persista, iar în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile minime se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23...24 de grade, pe litoral şi în Delta Dunării.

În acelaşi timp, va fi Cod portocaliu - val de căldură intens, caniculă şi disconfort termic accentuat, în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş şi în municipiul Bucureşti.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 22 de grade.

Totodată, judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba şi Sibiu, vor fi sub Cod roşu de temperaturi extreme şi disconfort termic deosebit de accentuat.

În Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

În zona municipiului Bucureşti, vineri, valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Sâmbătă, valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unităţi după-amiaza şi seara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

Duminică, valul de căldură va persista şi se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade.

Luni, valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă va fi de 19...22 de grade.

Marţi, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade.