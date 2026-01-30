Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANPC a controlat piaţa bijuteriilor

S.B.
Miscellanea / 30 ianuarie, 14:59

ANPC a controlat piaţa bijuteriilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în data de 29 ianuarie 2026, acţiuni de control la nivel naţional, în vederea protejării intereselor economice ale consumatorilor şi a asigurării respectării legislaţiei în domeniul comercializării produselor din metale preţioase, potrivit unui comunicat al instituţiei.

În cadrul acestora au fost verificaţi peste 80 de operatori economici. Domeniul metalelor preţioase reprezintă un sector cu impact major asupra încrederii consumatorilor, având în vedere valoarea ridicată a produselor şi necesitatea unei informări corecte, complete şi transparente.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri:

- 148 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 260.000 de lei

- 26 avertismente

- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 92.000 de lei

- confiscarea a 3,8 kg de bijuterii

- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 1 operator economic.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

- nerespectarea drepturilor consumatorilor, prin îngrădirea nejustificată a dreptului de retur;

- utilizarea unor substanţe cu termen de valabilitate expirat în procesul de evaluare a bunurilor aduse de consumatori la casele de amanet;

- lipsa mijloacelor de cântărire, precum şi a verificărilor metrologice aferente;

- inducerea în eroare a consumatorilor prin afişarea unor promoţii ulterior expirării perioadei de desfăşurare;

- utilizarea unui reactiv neconform în procesul de testare a metalelor preţioase;

- neafişarea preţurilor produselor oferite spre comercializare;

- comercializarea bijuteriilor fără menţionarea preţului de vânzare exprimat în lei;

- deţinerea unei autorizaţii fără viză pentru anul în curs;

- lipsa certificatului de garanţie;

- lipsa informării consumatorilor cu privire la modalitatea de comercializare a produselor/bijuteriilor, respectiv la bucată şi nu la gram;

- lipsa unei informări corecte, complete şi precise a consumatorilor privind: titlul metalului preţios sau echivalentul acestuia în carate, greutatea produselor, tipul pietrelor preţioase şi greutatea acestora.

„Piaţa metalelor preţioase trebuie să funcţioneze cu transparenţă deplină, iar consumatorii trebuie să aibă certitudinea că produsele achiziţionate sunt autentice, evaluate corect şi conforme cu toate standardele legale. Orice abatere de la aceste principii subminează încrederea consumatorilor şi integritatea pieţei. ANPC nu va tolera abateri şi va sancţiona ferm orice operator care încalcă legea sau afectează consumatorii” a declarat Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

