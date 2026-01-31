Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANPC anunţă amenzi de aproape 8 milioane de lei date în ultima săptămână

T.B.
Miscellanea / 31 ianuarie, 13:08

ANPC anunţă amenzi de aproape 8 milioane de lei date în ultima săptămână

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că, în ultima săptămână, instituţia a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 8 milioane de lei, ca urmare a unor controale efectuate la nivel naţional, care au vizat activităţi economice diverse, de la complexe comerciale mari până la magazine mici din mediul rural şi operatori ultraspecializaţi, potrivit unui comunicat transmis de ANPC.

Verificările s-au desfăşurat în perioada 26-30 ianuarie 2026 şi au implicat peste 2.000 de operatori economici, informează ANPC. Controalele au vizat „un spectru amplu de activităţi economice, de la operatori din mediul rural până la complexe logistice şi comerciale, incluzând domenii cu un grad ridicat de specializare, precum cel al metalelor preţioase şi al alimentaţiei publice”, se menţionează în comunicat.

Comisarii ANPC au constatat mai multe nereguli. Printre acestea, produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai şi deshidratare avansată; fructe de mare cu starea termică modificată şi cu depuneri excesive de gheaţă, semn al întreruperii lanţului frigorific; produse depozitate direct pe paviment, neconforme cu condiţiile şi temperaturile impuse de producător, a precizat ANPC.

În sectorul jucăriilor, au fost descoperite produse periculoase sau lipsite de informaţiile obligatorii privind siguranţa şi identificarea responsabilului, conform datelor transmise de instituţie. La comercianţii de echipamente electrice, s-au constatat cazuri în care vânzătorii nu deţineau documentaţia de conformitate cu standardele UE şi au restricţionat nejustificat dreptul de retur al consumatorilor, informează ANPC.

Controalele realizate la casele de amanet şi vânzătorii de bijuterii au evidenţiat folosirea de substanţe expirate pentru testarea metalelor preţioase, lipsa mijloacelor de cântărire şi a verificărilor metrologice, afişarea de promoţii expirate, utilizarea unor reactivi neconformi şi lipsa certificatului de garanţie sau a informării privind modul de comercializare, potrivit comunicatului ANPC.

Magazinele care vând produse textile şi de încălţăminte prezentau deficienţe în informarea consumatorilor, inclusiv lipsa menţionării compoziţiei fibroase, mai notează ANPC.

Bilanţul săptămânal arată că au fost aplicate 1.468 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 7,45 milioane de lei şi 962 de avertismente. Totodată, s-a dispus oprirea definitivă a comercializării produselor neconforme în valoare de peste 210.000 de lei, oprirea temporară a altor produse în valoare de peste 2,82 milioane de lei şi suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 24 de operatori economici, transmite ANPC.

Conducerea instituţiei a subliniat că „legea nu este opţională şi nu se negociază” şi că sancţiunile se aplică „corect, unitar şi fără excepţii”, potrivit comunicatului oficial.

