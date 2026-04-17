ANPC: ECC a recuperat peste 170.000 euro pentru consumatori, în primele trei luni din 2026

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania), structură din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a recuperat pentru consumatori aproximativ 173.000 de euro în primul trimestru din 2026, potrivit unui comunicat al instituţiei.

În perioada analizată, ECC Romania a gestionat peste 2.500 de solicitări venite din partea consumatorilor români, precum şi aproximativ 50 de sesizări transmise de cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, dar şi din Norvegia, Islanda şi Regatul Unit, prin intermediul reţelei centrelor europene ale consumatorilor.

Nivelul activităţii este comparabil cu cel înregistrat în prima jumătate a anului 2025, ceea ce indică o intensificare de peste 80% a volumului de lucru începând cu 1 ianuarie 2026.

Analiza reclamaţiilor arată că cele mai frecvente probleme semnalate de consumatori au vizat transporturile, cu o pondere de 26,5%, urmate de îmbrăcăminte şi încălţăminte (20,9%), diverse produse şi servicii, inclusiv servicii financiare şi bunuri de uz personal (16,7%), mobilier şi echipamente pentru gospodărie (12,3%), precum şi domeniul recreaţiei şi culturii (9,6%).

Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, s-a înregistrat o uşoară reducere a sesizărilor privind transportul aerian, în special cele legate de anulări sau întârzieri de zbor. În schimb, reclamaţiile din sectorul îmbrăcămintei şi încălţămintei au crescut cu peste 40%, iar cele referitoare la mobilier şi echipamente pentru locuinţă cu aproximativ 30%.

ECC Romania face parte din reţeaua europeană ECC-Net, care reuneşte 29 de centre din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Islanda şi Norvegia. Reţeaua oferă consumatorilor informaţii, consiliere şi sprijin în soluţionarea amiabilă a litigiilor transfrontaliere, contribuind la consolidarea protecţiei consumatorilor la nivel european.

Prin activitatea sa, ECC Romania susţine rolul ANPC în apărarea drepturilor consumatorilor şi contribuie la creşterea nivelului de protecţie atât în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene.