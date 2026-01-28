Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANPC verifică comercianţii din mediul rural: amenzi de peste 1,5 milioane lei

U.B.
Miscellanea / 28 ianuarie, 14:41

Sursa foto: ANPC

Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în 27 ianuarie 2026, acţiuni de control la nivel naţional în mediul rural, vizând 509 operatori economici. Măsurile au fost luate pentru a asigura protecţia uniformă a consumatorilor pe întreg teritoriul României, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au identificat multiple nereguli care au condus la aplicarea a 152 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 1,5 milioane de lei şi la emiterea a 89 de avertismente, potrivit comunicatului. Produsele neconforme au fost oprite definitiv de la comercializare, iar alte produse au fost suspendate temporar până la remedierea deficienţelor. Pentru şase operatori economici, prestarea serviciilor a fost sistată până la corectarea problemelor constatate, mai adaugă comunicatul.

Printre principalele probleme identificate s-au numărat produse alimentare depreciate, inclusiv fructe de mare cu temperatura modificată sau cu depuneri excesive de gheaţă, alimente cu data limită de consum depăşită, depozitarea necorespunzătoare a produselor direct pe paviment, pavimente degradate în unităţi comerciale, recipiente sub presiune corodate, produse fără etichetare şi echipamente frigorifice defecte care compromit siguranţa alimentară, sevidenţiază comunicatul.

Preşedintele ANPC a subliniat că respectul şi protecţia consumatorilor nu ţin cont de mediul de trai şi a asigurat că acţiunile de control vor continua constant, pentru siguranţa şi demnitatea fiecărui consumator din întreaga ţară, potrivit comunicatului ANPC

