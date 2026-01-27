ANPIS a făcut 9.200 de controale în anul 2025

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă, marţi, că a făcut 9.200 de controale anul trecut, aplicând amenzi de peste 8,4 milioane de lei, informează news.ro.

De asemenea, a formulat 60 de propuneri de retragere a licenţei de funcţionare pentru centre neconforme.

ANPIS anunţă că a derulat, în anul care a trecut, ”o amplă activitate de inspecţie socială, având ca obiectiv protecţia beneficiarilor şi respectarea legislaţiei în domeniul serviciilor sociale”.

”Astfel, au fost realizate aproximativ 9.200 de misiuni de control inopinate în servicii sociale publice şi private, fiind dispuse circa 19.600 de măsuri de remediere pentru corectarea deficienţelor identificate”, anunţă istituţia, marţi, într-un comunicat de presă.

Totodată, au fost aplicate aproximativ 830 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de circa 8,4 milioane lei, şi au fost formulate aproximativ 60 de propuneri de suspendare sau retragere a licenţei de funcţionare

”Pentru ANPIS, anul 2025 a confirmat din nou că fiecare beneficiu de asistenţă socială, fiecare plată şi fiecare control au avut impact imediat şi direct asupra oamenilor, contribuind la protejarea drepturilor, la susţinerea incluziunii sociale şi la facilitarea accesului la serviciile sociale. Comparativ cu 2024, anul 2025 reflectă consolidarea capacităţii instituţionale, creşterea accesibilităţii drepturilor şi intensificarea măsurilor de control, reafirmând rolul ANPIS ca pilon esenţial al sistemului de asistenţă socială din România”, se mai arară în comunicatul de presă.