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ANRE: Furnizorii de energie electrică vor fi obligaţi să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat

S.B.
Miscellanea / 1 iulie, 14:15

ANRE: Furnizorii de energie electrică vor fi obligaţi să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) schimbă legislaţia privind funcţionarea comunităţilor de energie, furnizorii fiind obligaţi să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat al energiei electrice, dar şi să le pună la dispoziţie conturi online gratuite până la data de 1 octombrie 2026, potrivit news.ro.

Noile reglementări sunt prevăzute în Ordinul elaborat de ANRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (RFEE). Acesta introduce un cadru complet pentru funcţionarea comunităţilor de energie, furnizorii fiind obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor conturi online gratuite, dar şi să stabilească cerinţe stricte de transparenţă privind comisioanele de reziliere anticipată.

Una dintre cele mai importante modificări introduse de noua reglementare este serviciul de notificare automată la atingerea unui prag prestabilit de până la 80% din consumul estimat lunar din convenţia de consum. Astfel, furnizorul transmite către consumator o alertă cu datele de consum înregistrate, consumul lunar estimat, procentul de realizare şi informaţii privind posibilitatea ajustării consumului. Notificarea se transmite prin e-mail, SMS sau alte canale electronice agreate între furnizor şi consumatorul final, după cum se arată într-un comunicat al ANRE.

"Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli con-sumatori care aşteaptă factura la sfârşitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înţeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementem cadrul în care acest lucru se poate face le-gal, corect şi transparent. În acelaşi timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, consumatorii vor avea timp să-şi modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum şi etichetarea pe culori a furnizorilor în funcţie de Indicele de Satisfacţie a Clienţilor sunt două modalităţi concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informaţiile necesare unei decizii simple, dar importante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual", a declarat preşedintele ANRE George Niculescu.

ANRE precizează că regulamentul include acum definiţii clare pentru conceptele-cheie necesare funcţionării comunităţilor de energie. Sunt definite noţiuni precum energie electrică partajată - cantitatea de energie activă produsă de unităţile din cadrul comunităţii, determinată pe intervale de decontare de operatorul de distribuţie (OD) şi alocată locurilor de consum ale membrilor; furnizor principal - furnizorul licenţat care preia responsabilitatea echilibrării pentru locul de consum al unui membru şi încheie contractele de reţea; regulament de funcţionare - documentul intern al comunităţii care stabileşte guvernanţa, algoritmul de alocare, regulile de facturare şi procedurile de soluţionare a disputelor; surplus de energie electrică - excedentul livrat în reţea după acoperirea consumului tuturor membrilor şi încărcarea unităţilor de stocare.

Instituţia menţionează faptul că furnizarea energiei în cadrul unei comunităţi de energie se organizează prin trei instrumente contractuale: un contract de furnizare a energiei partajate între comunitate şi fiecare loc de consum, un contract de furnizare a diferenţei de consum, încheiat de furnizorul principal şi o convenţie multipartită între comunitate, OD şi furnizorul principal, care constituie temeiul unic pentru determinarea, alocarea şi decontarea energiei partajate. Convenţia se încheie în cel mult 15 zile lucrătoare de la transmiterea ei către părţile semnatare.

Algoritmi de alocare a energiei partajate

Ordinul introduce doi algoritmi de alocare, la alegerea comunităţii: Algoritmul A - alocare proporţională cu consumul realizat la fiecare loc de consum pe intervalul de decontare şi Algoritmul B - alocare în procent fix, stabilit prin regulamentul de funcţionare. Procentele fixe şi modificările de structură (intrări/ieşiri membri) pot fi aplicate numai de la data de 1 a lunii şi comunicate OD în cel mult 2 zile lucrătoare, precizează ANRE.

OD are rolul central de a determina şi valida cantităţile de energie partajată, datele sale constituind baza unică pentru facturare şi decontare. Cât priveşte erorile de măsurare sau alocare, acestea se corectează prin regularizări reflectate în facturile ulterioare.

În acelaşi timp, ordinul clarifică regimul de licenţiere: comunităţile constituite din locuri de consum neracordate la SEN, condominiile al căror consum este 100% autoconsum, precum şi ONG-urile şi fundaţiile cu statut de utilitate publică sunt exceptate de la obligaţia deţinerii licenţei de furnizare. Toate celelalte comunităţi care furnizează energie terţilor sau tranzacţionează surplusul trebuie să deţină licenţă de furnizare sau de agregare, ori să delege aceste activităţi unui terţ licenţiat.

Facturare în cadrul comunităţii de energie

Comunitatea de energie emite factură lunară pentru energia partajată, conţinând cantitatea alocată, preţul contractual şi taxele legale, cu o anexă de transparenţă privind producţia şi regulile de alocare. Furnizorul principal facturează separat diferenţa de consum şi serviciile de reţea. Conţinutul facturilor emise de comunitate se stabileşte prin regulamentul de funcţionare şi nu este supus modelului standard de factură aplicabil clienţilor casnici.

În acelaşi timp, ANRE introduce obligaţia furnizorilor de energie electrică de a pune gratuit la dis-poziţia tuturor clienţilor finali un cont personalizat online, pe întreaga durată a contractului de fur-nizare.

Contul de client trebuie să ofere acces la date de consum defalcate orar, zilnic, lunar şi anual, în funcţie de tipul contorului, inclusiv date istorice pe ultimii 3 ani sau de la instalarea contorului in-telligent, facturi emise şi istoricul plăţilor, cu structura detaliată a costurilor facturate, reprezentări grafice ale consumului şi comparaţii cu perioade anterioare, precum şi funcţionalităţi de comunicare electronică cu furnizorul, transmitere index autocitit, actualizare date de contact şi con-sultare contract. Utilizarea contului este opţională pentru client şi nu presupune costuri suplimentare.

Serviciu de notificare la prag de consum

Clienţii pot activa, prin contul online, un serviciu de notificare automată: la atingerea unui prag prestabilit de până la 80% din consumul estimat lunar din convenţia de consum, furnizorul trans-mite o alertă cu datele de consum înregistrate, consumul lunar estimat, procentul de realizare şi informaţii privind posibilitatea ajustării consumului. Transmiterea se poate reface prin e-mail, SMS sau alte canale electronice agreate. Serviciul are caracter exclusiv informativ şi nu modifică obligaţiile de plată.

Furnizorii pot pune la dispoziţie rapoarte periodice privind evoluţia consumului, comparaţii cu perioadele anterioare şi informaţii privind structura costurilor, precum şi instrumente orientative de estimare a costurilor viitoare. Mai trebuie menţionat şi faptul că furnizorii raportează anual către ANRE numărul clienţilor care au activat serviciul de notificare şi numărul celor care deţin cont online activ.

Termenul de implementare a contului online este 1 octombrie 2026.

ANRE arată că ordinul consolidează protecţia clienţilor finali care reziliază anticipat contractele cu preţ fix pe durată determinată, aliniind legislaţia secundară la dispoziţiile din Legea nr. 123/2012.

Comisioanele de încetare anticipată sunt permise numai dacă îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii sunt comunicate clar clientului înainte de semnarea contractului şi sunt incluse explicit în textul contractual, nu depăşesc suma pierderilor economice directe ale furnizorului generate de reziliere, sunt calculate printr-o metodologie transparentă şi verificabilă, bazată pe diferenţa dintre preţul contractual şi preţul unui produs de referinţă comparabil la momentul rezilierii, pe cantitatea de energie rămasă de furnizat şi perioada contractuală rămasă sau ţinând cont de costurile directe aferente serviciilor sau beneficiilor deja acordate clientului ori sarcina probei privind existenţa şi cuantumul pierderilor economice directe revine furnizorului sau agregatorului.

Furnizorii au obligaţia să notifice ANRE anterior aplicării sau modificării oricărui comision de rezi-liere, inclusiv metodologia de calcul utilizată, precizează ANRE, care poate solicita orice informaţii suplimentare pentru verificarea conformităţii.

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