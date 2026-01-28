ANRE: Gazele naturale vor fi disponibile după 1 aprilie la preţuri mai mici decât plafonul

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat miercuri că există deja oferte active de furnizare a gazelor naturale, după eliminarea plafonării, cu preţuri mai mici decât cel reglementat anterior, potrivit economedia.ro. Unele oferte pornesc de la 0,30 lei/kWh, sub preţul plafonat stabilit prin ordonanţă, adaugă sursa citată.

Niculescu a criticat ofertele mai mari, de 0,42 lei/kWh, pe care le consideră „neserioase” şi a avertizat furnizorii că pot solicita suspendarea licenţei pentru astfel de practici, subliniază economedia.ro. Şeful ANRE a explicat că, la fel ca în cazul energiei electrice, piaţa gazelor va trece printr-o tranziţie corectă către liberalizare începând cu 1 aprilie, subliniază sursa citată.

Pentru a proteja consumatorii, ANRE a impus furnizorilor obligaţia de a informa clienţii, până pe 2 martie, asupra preţului de contract, a modalităţilor de schimbare a furnizorului şi a altor date relevante, exlică sursa citată. Niculescu a încurajat consumatorii să profite de ofertele mai avantajoase şi să îşi schimbe furnizorul dacă preţul contractat este mai mare decât cele disponibile pe piaţă, conform economedia.ro.

Preşedintele ANRE a reamintit că schimbarea furnizorului se face în 24 de ore, fără costuri, şi că autoritatea monitorizează permanent piaţa de energie şi gaze pentru a sancţiona rapid orice practici neconforme, potrivit sursei citate. Niculescu a precizat că amenzile aplicate în mandatul său, început în aprilie 2023, sunt cele mai mari din istoria instituţiei, transmitând un mesaj clar: piaţa energiei este a consumatorilor, nu a „băieţilor deştepţi din energie”, conform economedia.