Antarctica, în pragul unei transformări ireversibile

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 22 august

Antarctica, în pragul unei transformări ireversibile

Un studiu amplu realizat de o echipă internaţională de cercetători, majoritatea din Australia, arată că Antarctica trece printr-o serie de schimbări fără precedent, cu potenţiale consecinţe catastrofale la nivel global. Publicată în revista Nature şi citată de AFP şi Reuters, analiza evidenţiază „dovezi emergente” privind retragerea accelerată a gheţii marine, încetinirea curenţilor oceanici, topirea calotei glaciare şi declinul unor specii emblematice precum pinguinul imperial.

Dovezi ale unei schimbări de regim

Datele colectate din observaţii directe, carote de gheaţă şi jurnale de bord ale navelor sugerează că Antarctica trece printr-o schimbare de regim: întinderea gheţii marine s-a redus mult sub variabilitatea naturală cunoscută în ultimele secole. În unele privinţe, declinul este mai rapid, neliniar şi potenţial ireversibil decât cel din Arctica. „Antarctica prezintă semne îngrijorătoare în ceea ce priveşte gheaţa, oceanul şi ecosistemele sale. Unele dintre aceste schimbări abrupte vor fi greu de stopat şi vor avea consecinţe pentru generaţiile viitoare”, a declarat pentru AFP Nerilie Abram, cercetătoare la Universitatea Naţională Australiană şi autoare principală a studiului.

Efecte în lanţ: de la banchize la nivelul oceanelor

Cercetătorii subliniază interconectarea fenomenelor: Retragerea banchizelor reduce efectul de albedo, diminuând capacitatea gheţii de a reflecta radiaţia solară şi accelerând încălzirea globală; Încetinirea curentului oceanic antarctic este alimentată de topirea calotelor glaciare, iar la rândul său favorizează pierderi suplimentare de gheaţă - un cerc vicios de tip „buclă de retroacţiune”; Specii vulnerabile, precum pinguinii imperiali, suferă pierderi accelerate din cauza dispariţiei habitatelor de gheaţă sezonieră.

Riscul colapsului ireversibil

Zona Antarcticii de Vest este deja considerată expusă riscului de colaps ireversibil al calotei glaciare, un fenomen care ar putea continua timp de secole, chiar şi în cazul stabilizării climei. Această regiune conţine suficientă gheaţă pentru a creşte nivelul oceanelor cu aproximativ şase metri. Jumătate din această masă - echivalentă cu trei metri de creştere a nivelului mărilor - este deja ameninţată pe termen scurt.

Ultimul apel: reducerea emisiilor de CO2

Concluzia cercetătorilor este fermă: singura modalitate sigură de a reduce riscul unor schimbări bruşte şi ireversibile în Antarctica este scăderea rapidă şi profundă a emisiilor de dioxid de carbon în acest deceniu. Obiectivul rămâne limitarea încălzirii globale cât mai aproape de pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, aşa cum prevede Acordul de la Paris.

„Viitorul Antarcticii şi, implicit, al întregii planete depinde de deciziile pe care le luăm acum în materie de climă”, avertizează autorii studiului.

