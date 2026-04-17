Anthropic îşi extinde operaţiunile în Marea Britanie

Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat joi o extindere semnificativă în Londra, unde intenţionează să deschidă un nou spaţiu de birouri cu o capacitate de până la 800 de angajaţi, la scurt timp după ce rivalul OpenAI a dezvăluit planuri pentru primul său sediu permanent în capitala britanică, relatează CNBC.

Conform sursei citate, dezvoltatorul chatbotului Claude are în prezent peste 200 de angajaţi în Londra, potrivit unui comunicat al companiei.

„Londra este deja unul dintre cele mai importante centre ale noastre de cercetare şi activitate comercială din afara Statelor Unite, iar extinderea în zona Knowledge Quarter ne oferă spaţiul necesar pentru a continua să creştem”, a declarat Pip White, responsabilul Anthropic pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Acesta a subliniat că Regatul Unit reuneşte companii şi instituţii care înţeleg importanţa siguranţei în domeniul inteligenţei artificiale, dar şi un bazin solid de talente. „Dorim să fim acolo unde toate aceste elemente se întâlnesc”, a adăugat el.

Noul sediu va fi amplasat în Knowledge Quarter, un hub tehnologic din Londra care găzduieşte deja numeroşi actori importanţi din industria AI, printre care OpenAI, Google DeepMind, Meta, Synthesia şi Wayve.

Anunţul vine pe fondul eforturilor autorităţilor britanice de a atrage compania în Marea Britanie, în contextul unor tensiuni între Anthropic şi Pentagon privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială.

În ultimele luni, compania şi-a consolidat profilul prin lansarea agentului de programare Claude Code şi a modelului Mythos, dedicat identificării vulnerabilităţilor şi problemelor de securitate software.

Anthropic a atras recent finanţări semnificative, reuşind în februarie să ridice 30 de miliarde de dolari la o evaluare de aproximativ 380 de miliarde de dolari. Potrivit unor informaţii din piaţă, fonduri de capital de risc ar fi luat în calcul investiţii la o evaluare de până la 800 de miliarde de dolari.

Veniturile anuale estimate ale companiei au depăşit 30 de miliarde de dolari, iar peste 1.000 de companii plătesc fiecare mai mult de 1 milion de dolari pe an pentru acces la serviciile sale.