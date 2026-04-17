Anthropic lansează modelul AI Claude Opus 4.7

Compania americană Anthropic a anunţat joi lansarea unui nou model de inteligenţă artificială, Claude Opus 4.7, despre care susţine că aduce îmbunătăţiri faţă de versiunile anterioare, însă rămâne „mai puţin capabil în sens larg” decât cel mai recent model experimental al său, Claude Mythos Preview, potrivit CNBC.

Potrivit companiei, Claude Opus 4.7 oferă performanţe superioare în domenii precum ingineria software, respectarea instrucţiunilor şi execuţia sarcinilor din lumea reală, fiind cel mai avansat model disponibil public din portofoliul său. În schimb, capacităţile sale în materie de securitate cibernetică sunt inferioare celor ale modelului Claude Mythos Preview.

Modelul Mythos Preview a fost pus la dispoziţia unui număr limitat de companii, în cadrul unei iniţiative de securitate cibernetică denumite Project Glasswing, lansată la începutul acestei luni.

Anthropic a precizat că noul Opus 4.7 integrează mecanisme de siguranţă capabile să identifice şi să blocheze automat solicitările care sugerează utilizări interzise sau cu risc ridicat în domeniul securităţii cibernetice.

„Lansăm Opus 4.7 cu măsuri de protecţie care detectează şi blochează automat solicitările ce indică utilizări interzise sau cu risc ridicat în securitatea cibernetică. Lecţiile învăţate din implementarea acestor măsuri în lumea reală ne vor ajuta să lucrăm spre obiectivul final de a lansa pe scară largă modele din clasa Mythos”, a transmis compania într-un comunicat.

De la înfiinţarea sa în 2021, Anthropic a încercat să se poziţioneze ca un actor care pune un accent mai mare pe siguranţa şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale, comparativ cu rivali precum OpenAI.

Iniţiativa Project Glasswing a generat mai multe întâlniri la nivel înalt între oficiali ai administraţiei americane, lideri din industria tehnologică şi reprezentanţi ai sectorului bancar, pe fondul preocupărilor privind riscurile de securitate asociate modelelor AI de mare putere.

Compania nu intenţionează, în această etapă, să lanseze public modelul Claude Mythos Preview, însă subliniază că proiectul urmăreşte să evalueze modul în care astfel de sisteme ar putea fi implementate la scară largă în viitor.

Claude Opus 4.7 este lansat la scurt timp după versiunea 4.6, prezentată în februarie. Potrivit Anthropic, noul model depăşeşte generaţia anterioară în numeroase scenarii de utilizare, inclusiv în testele industriale de programare asistată de agenţi, raţionament multidisciplinar, utilizarea extinsă a instrumentelor şi operarea autonomă a sistemelor informatice.

Compania a mai precizat că, în timpul antrenării, a testat metode de reducere selectivă a capacităţilor cibernetice ale modelului Opus 4.7.

Anthropic încurajează specialiştii în securitate care doresc să utilizeze modelul în scopuri legitime să aplice printr-un program oficial de verificare.

Claude Opus 4.7 este disponibil în toate produsele Claude ale companiei, prin interfaţa sa de programare şi prin intermediul unor furnizori de cloud precum Microsoft, Google şi Amazon, iar preţul rămâne identic cu cel al versiunii Claude Opus 4.6, potrivit companiei.