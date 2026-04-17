Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Anthropic lansează modelul AI Claude Opus 4.7

S.B.
Companii / 17 aprilie, 07:40

Compania americană Anthropic a anunţat joi lansarea unui nou model de inteligenţă artificială, Claude Opus 4.7, despre care susţine că aduce îmbunătăţiri faţă de versiunile anterioare, însă rămâne „mai puţin capabil în sens larg” decât cel mai recent model experimental al său, Claude Mythos Preview, potrivit CNBC.

Potrivit companiei, Claude Opus 4.7 oferă performanţe superioare în domenii precum ingineria software, respectarea instrucţiunilor şi execuţia sarcinilor din lumea reală, fiind cel mai avansat model disponibil public din portofoliul său. În schimb, capacităţile sale în materie de securitate cibernetică sunt inferioare celor ale modelului Claude Mythos Preview.

Modelul Mythos Preview a fost pus la dispoziţia unui număr limitat de companii, în cadrul unei iniţiative de securitate cibernetică denumite Project Glasswing, lansată la începutul acestei luni.

Anthropic a precizat că noul Opus 4.7 integrează mecanisme de siguranţă capabile să identifice şi să blocheze automat solicitările care sugerează utilizări interzise sau cu risc ridicat în domeniul securităţii cibernetice.

„Lansăm Opus 4.7 cu măsuri de protecţie care detectează şi blochează automat solicitările ce indică utilizări interzise sau cu risc ridicat în securitatea cibernetică. Lecţiile învăţate din implementarea acestor măsuri în lumea reală ne vor ajuta să lucrăm spre obiectivul final de a lansa pe scară largă modele din clasa Mythos”, a transmis compania într-un comunicat.

De la înfiinţarea sa în 2021, Anthropic a încercat să se poziţioneze ca un actor care pune un accent mai mare pe siguranţa şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale, comparativ cu rivali precum OpenAI.

Iniţiativa Project Glasswing a generat mai multe întâlniri la nivel înalt între oficiali ai administraţiei americane, lideri din industria tehnologică şi reprezentanţi ai sectorului bancar, pe fondul preocupărilor privind riscurile de securitate asociate modelelor AI de mare putere.

Compania nu intenţionează, în această etapă, să lanseze public modelul Claude Mythos Preview, însă subliniază că proiectul urmăreşte să evalueze modul în care astfel de sisteme ar putea fi implementate la scară largă în viitor.

Claude Opus 4.7 este lansat la scurt timp după versiunea 4.6, prezentată în februarie. Potrivit Anthropic, noul model depăşeşte generaţia anterioară în numeroase scenarii de utilizare, inclusiv în testele industriale de programare asistată de agenţi, raţionament multidisciplinar, utilizarea extinsă a instrumentelor şi operarea autonomă a sistemelor informatice.

Compania a mai precizat că, în timpul antrenării, a testat metode de reducere selectivă a capacităţilor cibernetice ale modelului Opus 4.7.

Anthropic încurajează specialiştii în securitate care doresc să utilizeze modelul în scopuri legitime să aplice printr-un program oficial de verificare.

Claude Opus 4.7 este disponibil în toate produsele Claude ale companiei, prin interfaţa sa de programare şi prin intermediul unor furnizori de cloud precum Microsoft, Google şi Amazon, iar preţul rămâne identic cu cel al versiunii Claude Opus 4.6, potrivit companiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb