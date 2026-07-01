Apa Nova: În 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii iunie

Apa Nova precizează, după precipitaţiile abundente care au afectat Capitala marţi după-amiază şi în noaptea de marţi spre miercuri, că în 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii iunie, potrivit news.ro.

De la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 %.

"În intervalul 30.06.2026 19:30 - 01.07.2026 05:30 (10 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate medie de 69.90 l/m2. Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Iunie, înregistrată la Staţia Bucureşti - Filaret este de 75.9 l/m2, ceea ce înseamnă că în 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni, şi de la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 % (119.5 l/m2). Evenimentul pluvial a avut o distribuţie pe toată suprafaţa Municipiului Bucureşti, accentuat în zonele de Centru - Nord", transmite miercuri Apa Nova.

Totodată, cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 208 m3/s ce poate fi comparat cu debitele medii multianuale ale râurilor Olt - 174 mc/s, Mureş 191 m3/s sau Siret, care are 250 mc/s, iar volumul tranzitat în caseta de Ape Uzate a fost de peste 4.3 mil. m3.

Analiza realizată de Apa Nova consemnează că Administraţia Naţională de Meteorologie a emis pe parcursul intervalului analizat, 11 prognoze şi avertizări de evenimente meteorologice pentru Bucureşti: De asemenea, au fost emise cel puţin 4 mesaje Ro-Alert.

"Pe suprafaţa Municipiului Bucureşti a avut loc un eveniment pluvial extrem, în zona pluviometrelor Ştirbei Vodă 2, Colentina, Parcului, Dorobanţi, SPAU Cerceilor, Titan, cantităţile de precipitaţii înregistrate de acestea, conform curbelor IDF, au atins şi au depăşit frecvenţa de apariţie 1 la 100 ani", relevă analiza Apa Nova.

Au fost înregistrate 596 de solicitări de intervenţii - acumulări, guri de scurgere, racorduri şi tubulare - cele mai multe fiind în sectorul 1 - 207.

Conform analizei, au existat 67 de "sesizări staţie radio PMB", din care deja au fost rezolvate 55. Cele care sunt în lucru se află, în mare parte, în Sectorul 1.