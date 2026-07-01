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APIA: Piaţa de autoturisme este în creştere cu 0,3%, în primele şase luni din 2026

S.B.
Miscellanea / 1 iulie, 14:08

APIA: Piaţa de autoturisme este în creştere cu 0,3%, în primele şase luni din 2026

Piaţa de autoturisme este în creştere cu 0,3%, în primele 6 luni ale lui 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează, miercuri, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), informează news.ro.

Dacia ocupă prima poziţie în topul mărcilor, dar şi al modelelor înmatriculate, în luna iunie.

În primele 5 luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, piaţa de autoturisme înregistrase o scădere de 10%. Acum, vorbim despre o majorare de 0,3% după primele şase luni, ceea ce înseamnă intrarea pe un trend ascendent.

Asociaţia precizează că înmatriculările de autoturisme noi în iunie s-au majorat cu 52,9%, faţă de iunie 2025, în timp ce autoturismele electrificate au cunoscut o creştere de 72%.

Raportat la iunie 2025, autoturismele pur electrice au consemnat un avans de 352%, ajungând la 1494 unităţi.

APIA menţionează că acestea sunt primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România, în luna iunie 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI.

Top 10 înmatriculări Mărci, în iunie

Prima poziţie în Topul mărcilor, în iunie, este ocupată de Dacia - 2860 de unităţi, urmată de Toyota-1248 unităţi, Skoda- 1244 unităţi, Volkswagen- 1037 unităţi, Renault-964 unităţi, Hyundai - 745 unităţi, Tesla-658 unităţi, Ford-588 unităţi, KIA- 581 unităţi, Mazda - 576 unităţi, la care se adaugă un rest de 5507 unităţi. În total, în iunie vorbim de 16 008 unităţi.

Top 10 înmatriculări de autoturisme - Modele (iunie)

Prima poziţie în top este ocupată de Dacia cu modelul Logan- 1041 unităţi, urmată de Dacia cu modelul Duster-915 unităţi, Toyota cu Corolla - 505 unităţi, Renault cu Clio- 427 unităţi, Dacia, cu Sandero-385 unităţi, Tesla, cu Model 3-379 unităţi, Hyundai, cu Tucson-377 unităţi, Dacia, cu Bigster - 359 unităţi şi Citroen, cu modelul C3-327 unităţi, la care se adaugă un rest de 10 847 unităţi până la totalul de 16 008 unităţi.

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