Aprecieri pentru majoritatea indicilor

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 12 august

Aprecieri pentru majoritatea indicilor

Ultima emisiune Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,23%, la 20.925 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,14%, până la 3.999 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 1,6 miliarde lei, în condiţiile în care ultima ofertă de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier. Valoarea schimburilor cu acţiuni a fost de 55,6 ,milioane lei, în vreme ce tranzacţiile cu certificate s-au ridicat la 1,8 milioane lei.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 19,7 milioane lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua în creştere cu 1,03%, la preţul de 0,8335 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au urcat cu 0,07%, la preţul de 28,74 lei, în condiţiile unor schimburi de 10,9 milioane lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au depreciat cu 0,89%, până la preţul de 123 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 5,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), ce au cumulat un rulaj de 2,2 milioane lei, acţiunile TGN încheind ziua în creştere cu 3,1%, la preţul unitar de 46,6 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,11%, la 65.838 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,51%, până la 1.514 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 1,64%, la 945 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Altur” (ALT): +6,62%

2. ”Promateris” (PPL): +4,24%

3. ”Electrocontact” (ECT): +4,17%

4. ”Transgaz" (TGN): +3,10%

5. ”Alumil" (ALU): +1,91%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Mecanica Fină” (MECE): -9,47%

2. ”Prefab” (PREH): -8,33%

3. ”Sinteza” (STZ): -3,03%

4. ”BRK Financial Group" (BRK): -2,20%

5. ”BRD-Groupe Societe Generale” (BRD): -1,77%

Ziarul BURSA

12 august

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

