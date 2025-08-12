Aprecieri pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,23%, la 20.925 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,14%, până la 3.999 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 1,6 miliarde lei, în condiţiile în care ultima ofertă de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier. Valoarea schimburilor cu acţiuni a fost de 55,6 ,milioane lei, în vreme ce tranzacţiile cu certificate s-au ridicat la 1,8 milioane lei.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 19,7 milioane lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua în creştere cu 1,03%, la preţul de 0,8335 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au urcat cu 0,07%, la preţul de 28,74 lei, în condiţiile unor schimburi de 10,9 milioane lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au depreciat cu 0,89%, până la preţul de 123 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 5,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), ce au cumulat un rulaj de 2,2 milioane lei, acţiunile TGN încheind ziua în creştere cu 3,1%, la preţul unitar de 46,6 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,11%, la 65.838 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,51%, până la 1.514 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 1,64%, la 945 de puncte.