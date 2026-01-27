Aproape 60% dintre asigurările de călătorie 24pay au fost încheiate vara, în 2025

Segmentul asigurărilor de călătorie disponibile în aplicaţia 24pay a înregistrat o creştere semnificativă în 2025, aproape 60% dintre poliţe fiind încheiate în perioada iunie-septembrie, arată datele companiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Evoluţia confirmă interesul crescut al utilizatorilor pentru soluţii digitale rapide, mai ales în sezonul vacanţelor, mai arată comunicatul.

La aproape un an de la introducerea serviciilor de asigurare în aplicaţie, tot mai mulţi utilizatori aleg să încheie direct de pe telefon poliţe de asigurare de călătorie sau pentru locuinţă, ca parte a ecosistemului de plăţi şi servicii integrate oferit de 24pay, subliniază comunicatul de presă.

Asigurările de călătorie sunt disponibile în urma parteneriatului cu Senflua, distribuitor partener AXA Partners & Eurolife, şi includ acoperiri pentru situaţii precum asistenţă medicală de urgenţă, pierderea bagajelor, întârzieri sau anulări de zbor, precum şi pentru sporturi de agrement, iar poliţele au valabilitate extinsă la nivel european şi pot fi încheiate rapid, direct din aplicaţie, se adaugă în comunicat.

Pe lângă acestea, portofoliul 24pay este completat de asigurările de locuinţă, care oferă protecţie pentru proprietăţi împotriva daunelor provocate de intemperii sau alte riscuri specifice, evidenţiază comunicatul.

Chief Commercial & Operations Officer 24pay şi PayPoint România, Denissa Dumitriu, a declarat: „Rezultatele din 2025 ne arată că utilizatorii 24pay caută produse care le oferă linişte şi siguranţă, fie că vorbim despre viaţa de zi cu zi sau despre călătorii. Parteneriatul cu Senflua răspunde acestui interes tot mai crescut”, conform comunicatului.

Cofondatorul Senflua, Valentin Tudose subliniază importanţa integrării soluţiilor de asigurare în aplicaţii digitale: „Aceste cifre arată clar că asigurările moderne, digitale şi uşor de accesat devin o necesitate. Continuăm să dezvoltăm mecanisme prin care acestea să fie cât mai simple şi adaptate stilului de viaţă digital al utilizatorilor”, potrivit comunicatului.