AQUILA raportează o creştere a veniturilor de 17%

AQUILA (simbol AQ) a înregistrat venituri de aproximativ 2,5 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2025, având parte de o creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vom relata. Evoluţia a fost susţinută în principal de creşterea organică şi sinergiile create în segmentul de afaceri şi distribuţie, care au generat aproximativ 95% din cifra de afaceri a companiei.
„Integrarea companiilor achiziţionate şi investiţiile realizate în ultimii ani au generat sinergii vizibile în 2025, care se reflectă în trendul ascendent al veniturilor şi EBITDA. Acestea vor continua să se amplifice pe măsură ce vânzările ating potenţialul optim. În luna noiembrie aniversăm patru ani de la listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti, un moment cheie în evoluţia AQUILA, când ne-am asumat obiectivele ambiţioase de a creşte cifra de afaceri cu 50% şi de a dubla EBITDA până în 2026, având ca reper anul listării. Considerăm că EBITDA reflectă cel mai corect performanţa operaţională şi sustenabilitatea modelului nostru de afaceri. Ne menţinem pe o traiectorie solidă de creştere şi dispunem de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse pe termen mediu, acordând în acelaşi timp atenţie constantă evoluţiilor fiscale şi macroeconomice, ce pot influenţa temporar nivelul profitabilităţii.”, transmite Cătălin Vasile, CEO AQUILA.
În primele 9 luni din 2025, în structura veniturilor, segmentele de afaceri distribuţie şi logistică au înregistrat creşteri de 18%, respectiv 21%, în timp ce segmentul de afaceri transport a înregistrat o scădere de 4%. Avansul veniturilor din segmentul distribuţie reflectă dezvoltarea organică, atragerea de noi linii de afaceri şi sinergiile operaţionale realizate în urma integrării companiilor achiziţionate. Canalele de distribuţie cu cel mai mare ritm de creştere au fost canalul HoReCa (+30%) şi de vânzare retail tradiţional (+25%).
Vânzările aferente brandurilor AQUILA, care includ 126 de articole, au depăşit 105 milioane de lei, în creştere cu 19% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024. Veniturile aferente brandurilor din categoria produselor alimentare (Gradena, LaMasă şi Yachtis) au înregistrat un avans de 18%, iar cele din categoria produselor non-alimentare (JetXpert, AquaXpert, ExpertWipes) au crescut cu 29%.
În perioada ianuarie - septembrie 2025, EBITDA a continuat trendul ascendent, cu un avans de 5%, până la 130 milioane de lei. Profitul net aferent primelor 9 luni din 2025 s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare, în principal, a majorării costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar, precum şi a impozitului minim de 1% pe cifra de afaceri, procentul de impozitare ajungând la aproximativ 50% din profitul brut înregistrat în ţara noastră.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 14:27)
Minunat
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 14:32)
Dincolo de impozitul pe CA,rezultatele nu sustin absolut deloc evaluarea foarte mare.Nici EBITDA nu sustine evaluarea,care nu contine nici impozite,nici dobanzi,nici amortizare.
Au cautat sa se scuze insa s-au incurcat rau in explicatii.
Sa zica merci si de rezultatele astea,ca pe scaderea din consum,mai ales pe volume,alea viitoare o s-arate chiar rau.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 14:36)
Astia ne povestesc ca le-a marit statul impozitul dar uita sa ne spuna ca si-au transferat actiunile offshore sa plateasca impozit mai putin spre deloc :)) Cata credibilitate!
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 14:58)
partea grava nu o comunica :
-active circulante cu 130 m crestere si datorii curente cu 200 de la inceputul anului
-la inceput de an cash 28 si 37 depozit acum 20 cash si 0 depozit
-imprumuturi term scurt de la 10 la 105 m
-total datorii plus 250 m
Au luat active,astea nu adauga la profit,in schimb datoriile sar foarte mult si se duc spre astea purtatoare de dobanda tocmai cand avem dobanzi foarte mari.rezultatul financiar pierdere de la 3 la 20 m QED
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 15:13)
Anul asta au platit imp pe profit 1% pe CA mai mare cu 3 Milioane ron fata de anul trecut deci nu de aici scade in principal cu 23 milioane profitul net.
Salarii mai mari pentru ca achizitii,oameni.Ori ei ar vrea sa credem ca se poate creste CA in domeniul lor cu oamani mai putini si salarii mai mici?!Ce justificare e aia ca ti s-a marit fondul de salarii dupa ce te lauzi cat ti-a crescut CA?!