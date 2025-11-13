AQUILA raportează o creştere a veniturilor de 17%

AQUILA (simbol AQ) a înregistrat venituri de aproximativ 2,5 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2025, având parte de o creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vom relata. Evoluţia a fost susţinută în principal de creşterea organică şi sinergiile create în segmentul de afaceri şi distribuţie, care au generat aproximativ 95% din cifra de afaceri a companiei.

„Integrarea companiilor achiziţionate şi investiţiile realizate în ultimii ani au generat sinergii vizibile în 2025, care se reflectă în trendul ascendent al veniturilor şi EBITDA. Acestea vor continua să se amplifice pe măsură ce vânzările ating potenţialul optim. În luna noiembrie aniversăm patru ani de la listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti, un moment cheie în evoluţia AQUILA, când ne-am asumat obiectivele ambiţioase de a creşte cifra de afaceri cu 50% şi de a dubla EBITDA până în 2026, având ca reper anul listării. Considerăm că EBITDA reflectă cel mai corect performanţa operaţională şi sustenabilitatea modelului nostru de afaceri. Ne menţinem pe o traiectorie solidă de creştere şi dispunem de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse pe termen mediu, acordând în acelaşi timp atenţie constantă evoluţiilor fiscale şi macroeconomice, ce pot influenţa temporar nivelul profitabilităţii.”, transmite Cătălin Vasile, CEO AQUILA.

În primele 9 luni din 2025, în structura veniturilor, segmentele de afaceri distribuţie şi logistică au înregistrat creşteri de 18%, respectiv 21%, în timp ce segmentul de afaceri transport a înregistrat o scădere de 4%. Avansul veniturilor din segmentul distribuţie reflectă dezvoltarea organică, atragerea de noi linii de afaceri şi sinergiile operaţionale realizate în urma integrării companiilor achiziţionate. Canalele de distribuţie cu cel mai mare ritm de creştere au fost canalul HoReCa (+30%) şi de vânzare retail tradiţional (+25%).

Vânzările aferente brandurilor AQUILA, care includ 126 de articole, au depăşit 105 milioane de lei, în creştere cu 19% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024. Veniturile aferente brandurilor din categoria produselor alimentare (Gradena, LaMasă şi Yachtis) au înregistrat un avans de 18%, iar cele din categoria produselor non-alimentare (JetXpert, AquaXpert, ExpertWipes) au crescut cu 29%.

În perioada ianuarie - septembrie 2025, EBITDA a continuat trendul ascendent, cu un avans de 5%, până la 130 milioane de lei. Profitul net aferent primelor 9 luni din 2025 s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare, în principal, a majorării costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar, precum şi a impozitului minim de 1% pe cifra de afaceri, procentul de impozitare ajungând la aproximativ 50% din profitul brut înregistrat în ţara noastră.