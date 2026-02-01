Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025

T.B.
Macroeconomie / 1 februarie, 11:01

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21% în decembrie 2025 faţă de luna precedentă, ajungând la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei în noiembrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au redus cu 55,56%, de la 317,9 milioane de lei la 141,3 milioane de lei, conform MF.

Arieratele de peste 120 de zile au scăzut cu 25,5%, de la 327,6 milioane de lei în noiembrie 2025 la 244,1 milioane de lei în decembrie 2025, potrivit MF.

În schimb, arieratele mai mari de 360 de zile au înregistrat o creştere uşoară, de 0,23%, de la 213,8 milioane de lei la 214,3 milioane de lei, arată datele MF.

În ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au diminuat cu 28,2%, de la 798,8 milioane de lei în noiembrie 2025 la 573,6 milioane de lei în decembrie 2025, potrivit Ministerului Finanţelor.

Arieratele de peste 90 de zile la nivelul bugetelor locale au scăzut cu 55,98%, până la 131,5 milioane de lei, conform MF.

Cele mai vechi de 120 de zile s-au redus cu 19,78%, ajungând la 238,6 milioane de lei, potrivit MF.

În acelaşi timp, arieratele locale mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 0,34%, până la 203,4 milioane de lei, indică datele MF.

La capitolul „Buget de stat şi autonome”, arieratele s-au redus de la 61 de milioane de lei în noiembrie 2025 la 26,6 milioane de lei în decembrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 56,4%, conform Ministerului Finanţelor.

Arieratele de peste 90 de zile din această categorie au scăzut cu 49,23%, până la 9,9 milioane de lei, potrivit MF.

Cele mai vechi de 120 de zile s-au diminuat cu 81,5%, la 5,6 milioane de lei, arată datele MF.

Totodată, arieratele mai mari de 360 de zile au scăzut cu 0,9%, până la 11,1 milioane de lei, conform MF.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb