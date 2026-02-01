Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21% în decembrie 2025 faţă de luna precedentă, ajungând la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei în noiembrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au redus cu 55,56%, de la 317,9 milioane de lei la 141,3 milioane de lei, conform MF.

Arieratele de peste 120 de zile au scăzut cu 25,5%, de la 327,6 milioane de lei în noiembrie 2025 la 244,1 milioane de lei în decembrie 2025, potrivit MF.

În schimb, arieratele mai mari de 360 de zile au înregistrat o creştere uşoară, de 0,23%, de la 213,8 milioane de lei la 214,3 milioane de lei, arată datele MF.

În ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au diminuat cu 28,2%, de la 798,8 milioane de lei în noiembrie 2025 la 573,6 milioane de lei în decembrie 2025, potrivit Ministerului Finanţelor.

Arieratele de peste 90 de zile la nivelul bugetelor locale au scăzut cu 55,98%, până la 131,5 milioane de lei, conform MF.

Cele mai vechi de 120 de zile s-au redus cu 19,78%, ajungând la 238,6 milioane de lei, potrivit MF.

În acelaşi timp, arieratele locale mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 0,34%, până la 203,4 milioane de lei, indică datele MF.

La capitolul „Buget de stat şi autonome”, arieratele s-au redus de la 61 de milioane de lei în noiembrie 2025 la 26,6 milioane de lei în decembrie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 56,4%, conform Ministerului Finanţelor.

Arieratele de peste 90 de zile din această categorie au scăzut cu 49,23%, până la 9,9 milioane de lei, potrivit MF.

Cele mai vechi de 120 de zile s-au diminuat cu 81,5%, la 5,6 milioane de lei, arată datele MF.

Totodată, arieratele mai mari de 360 de zile au scăzut cu 0,9%, până la 11,1 milioane de lei, conform MF.