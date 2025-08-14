Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ASF atrage atenţia asupra escrocheriilor de tip „grup de investiţii” pe WhatsApp şi Telegram

M.P.
Comunicate de presă / 14 august, 16:06

ASF atrage atenţia asupra escrocheriilor de tip „grup de investiţii” pe WhatsApp şi Telegram

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul, într-un comunicat remsi redacţiei, cu privire la o schemă de înşelăciune complexă, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu caracter educaţional şi investiţional.

Potrivit sursei citate:

„Această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platforme precum WhatsApp sau Telegram, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin reţele sociale şi aplicaţii de mesagerie. În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiţii crypto” oferă semnale de tranzacţionare şi promit câştiguri garantate, încurajând membrii să investească sume iniţiale relativ mici.

Pentru a extinde reţeaua, participanţii sunt încurajaţi să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensaţi pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive şi premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea şi să creeze aparenţa unei comunităţi de succes.

Persoanele vizate sunt instruite să achiziţioneze criptomonede şi să le transfere într-un aşa-numit „cont de tranzacţionare” deschis la o pretinsă societate de investiţii autorizată. În cadrul platformei respective sunt afişate tranzacţii aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate şi pentru a câştiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.

Recomandări din partea ASF:

-Întrerupeţi imediat orice comunicare cu persoanele implicate şi refuzaţi categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor.

-Verificaţi întotdeauna legitimitatea firmelor de investiţii. Înainte de a investi bani, verificaţi cu atenţie dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

-Nu divulgaţi informaţii personale sau financiare. Verificarea identităţii prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie nu reprezintă o practică utilizată de către intermediarii autorizaţi. Aceştia respectă proceduri stricte de conformitate şi securitate, desfăşurate prin canale oficiale şi securizate.

-Raportaţi grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram şi blocaţi contactele”.

