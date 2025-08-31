Asociaţia distribuitorilor: IMCA, o barieră pentru firmele româneşti

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR), care reuneşte 39 de membri cu o cifră de afaceri de aproximativ 3,8 miliarde de euro, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că salută eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), măsură agreată în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

Redăm mai jos mesajul acestora:

„Referitor la subiectul aflat în dezbatere publică privind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) prin asumarea de către Guvernul României a "pachetului II de măsuri”, subliniem următoarele:

-IMCA a afectat serios bugetele companiilor româneşti cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, nu pe cele multinaţionale. ACDBR a susţinut încă de la instituirea IMCA în 2023 că acest tip de impozitare alternativă la impozitul de 16% pe profit este neconcurenţial, afectând companiile româneşti şi a cerut Ministerului Finanţelor eliminarea acestor bariere economice care afectează competitivitatea firmelor româneşti.

-Marjele de profit ale companiilor de distribuţie sunt între 0,7% - 3,5% din cifra de afaceri, specificul acestui tip de comerţ fiind realizarea de volume de piaţă, nu preţuri mari de vânzare. Sunt, în acest moment, companii româneşti care au accesat credite bancare pentru a putea plăti IMCA, alternativa fiind de a închide activitea după 35 de ani de la înfiinţare ...

-IMCA a reprezentat, din perspectiva calculării bugetului de venituri al României, o ”Fata Morgana”, generând cifre nerealiste, nesustenabile, care aveau menirea de a diminua pe hârtie deficitul de venituri la bugetul de stat. Conform declaraţiilor domnului ministru Alexandru Nazare prin care argumenta la mijlocul lunii august a.c. eliminarea din Codul fiscal a IMCA începând cu 1 ianuarie 2026, acest tip de impozit nu şi-a atins obiectivul de politică publică: ”în loc de ţinta de 5-7 miliarde de lei asumată de Guvern, la bugetul de stat s-au adunat doar 1,2 miliarde de lei”.

-Supravegherea comportamentului fiscal al companiilor multinaţionale trebuie făcută prin control fiscal al ANAF asupra preţurilor de transfer, nu prin instituirea unui tip de impozit artificial, injust, neconcurenţial.

Solicităm mediului politic să nu transforme acest subiect în teren de dispută politică! IMCA a fost un exerciţiu fiscal de 2 ani care nu avea cum să îşi atingă obiectivele, a produs prejudicii companiilor româneşti utilizând în comunicarea publică aparenţa luptei cu multinaţionalele.

Vineri, 29 august, a avut loc la Guvern Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, ocazie cu care confederaţiile patronale şi sindicale au avizat eliminarea "impozitului minim pe cifra de afaceri”, iar noi, prezenţi fiind prin Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, am salutat acest demers legislativ al Guvernului României”.