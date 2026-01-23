Astăzi este ultima zi în care se mai pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din prima ediţie a acestui an

Persoanele care doresc să cumpere titluri de stat Fidelis, din prima ediţie a acestui an, o mai pot face până astăzi, la ora 13:00, conform prospectului de emisiune al programului, elaborat de Ministerul Finanţelor.

Oferta este structurată în şapte tranşe: patru în lei - dintre care una destinată donatorilor de sânge - şi trei în euro. Până ieri, la ora 13:00, investitorii manifestaseră o preferinţă mai mare pentru titlurile denominate în euro, subscrierile în moneda europeană ridicându-se la 151,9 milioane de euro (773,3 milioane lei), echivalentul a 62% din total. Titlurile cu maturitatea de trei ani şi dobânda de 3,75% pe an cumulaseră subscrieri de 27,1 milioane de euro, în vreme ce tranşa cu maturitatea de cinci ani şi dobânda de 4,75% atrăsese ordine de cumpărare de 20 de milioane de euro. Pentru tranşa cu maturitatea de zece ani şi dobânda de 6,2%, subscrierile se ridicau la 104,7 milioane de euro, cea mai mare valoare dintre toate tranşele.

În cazul titlurilor denominate în lei, investitorii lansaseră ordine de cumpărare în valoare de 465,8 milioane lei (91,5 milioane de euro). Tranşa cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 6,45% pe an adunase subscrieri de 212,6 milioane lei, în vreme ce tranşa cu maturitatea de patru ani şi dobânda de 7,1% cumulase ordine de cumpărare de 64,8 milioane lei. Tranşa cu maturitatea de şase ani şi dobânda de 7,5% adunase subscrieri de 117,8 milioane lei.

Pentru tranşa donatorilor de sânge, cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 7,45%, valoarea ordinelor de cumpărare se ridica la 70,5 milioane lei. În cadrul acestei tranşe sunt eligibile persoanele care prezintă dovada de donator începând cu data de 1 august 2025.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, potrivit anunţului Ministerului Finanţelor.

Oferta se desfăşoară într-o perioadă caracterizată de o inflaţie ridicată, apărută în principal după eliminarea, anul trecut, a plafonării preţurilor energiei electrice, creşterea TVA şi majorarea unor accize. Dar, estimările Băncii Naţionale a României (BNR) indică o scădere abruptă a inflaţiei în a doua parte a anului 2026, în principal ca urmare a eliminării efectului de bază. În luna decembrie 2025, rata anuală a inflaţiei din ţara noastră - calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (CPI) - s-a situat la 9,7%, de la 9,8% în noiembrie, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). BNR estimează o rată anuală a inflaţiei de 3,7% la finele acestui an, care ar urma să coboare la 2,9% în trimestrul al treilea al anului viitor.

În cadrul procesului de subscriere Fidelis, intermediarii nu percep comisioane. Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştiguri de capital, sunt neimpozabile, iar prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti, programată pentru data de 27 ianuarie, investitorii au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă şi de a încasa dobânda aferentă perioadei de deţinere.

Ministerul Finanţelor a atras aproximativ 21,1 miliarde de lei de la populaţie prin cele unsprezece oferte de titluri de stat Fidelis derulate anul trecut.