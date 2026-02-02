Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AstraZeneca încheie un acord de 18,5 miliarde de dolari cu CSPC pentru medicamente anti-obezitate

U.B.
Companii / 2 februarie, 07:47

AstraZeneca încheie un acord de 18,5 miliarde de dolari cu CSPC pentru medicamente anti-obezitate

AstraZeneca va licenţia medicamente experimentale pentru obezitate şi afecţiuni asociate greutăţii de la compania chineză CSPC Pharmaceutical Group, într-un acord cu o valoare totală potenţială de 18,5 miliarde de dolari, potrivit BioXconomy.

Acordul prevede o plată iniţială de 1,2 miliarde de dolari către CSPC şi până la 17,3 miliarde de dolari suplimentar dacă sunt atinse diverse etape de dezvoltare şi vânzări, anunţă BioXconomy. Este cel mai mare contract de tip out-licensing din istoria CSPC, adaugă sursa citată anterior.

AstraZeneca, care a investit deja 15 miliarde de dolari în China într-un anunţ separat, îşi extinde astfel prezenţa în piaţa globală a medicamentelor pentru slăbit, dominată în prezent de companii occidentale, conform publicaţiei amintite. BioXconomy adaugă că în trecut, AstraZeneca a licenţiat şi un medicament experimental de la firma chineză EccoGene.

Executiva AstraZeneca, Sharon Barr, a declarat că investiţiile în China sunt esenţiale pentru atingerea obiectivului companiei de a lansa 20 de medicamente noi până în 2030, conform sursei citate.

BioXconomy subliniază că în baza acordului, CSPC poate primi până la 3,5 miliarde de dolari pentru etapele de cercetare şi dezvoltare şi până la 13,8 miliarde de dolari sub formă de plăţi corelate cu vânzările, acoperind accesul la platforma sa şi la opt programe terapeutice. Redevenţele viitoare pe baza vânzărilor nete anuale se vor adăuga acestor sume, conform sursei citate.

După anunţ, adaugă publicaţia amintită, acţiunile CSPC au scăzut cu aproximativ 12% la Hong Kong, după ce urcaseră 26% de la începutul anului, în timp ce acţiunile AstraZeneca la Londra au crescut cu 0,3%.

Conform BioXconomy, Portofoliul licenţiat include SYH2082, un produs considerat „pregătit pentru clinică”, precum şi alte trei molecule aflate în stadii preclinice în cadrul programului injectabil pentru controlul greutăţii. SYH2082 este conceput pentru administrare o dată pe lună, facilitând aderenţa pacienţilor la tratament, mai precizează sursa citată.

AstraZeneca a obţinut licenţa globală pentru aceste medicamente, cu excepţia Taiwanului, Hong Kongului, Macaoului şi Chinei continentale, potrivit publicaţiei mai sus numite. Acordul presupune colaborare în dezvoltare, producţie şi comercializare, iar cele două companii vor lucra şi la patru programe suplimentare folosind platformele CSPC de eliberare prelungită şi tehnologiile AI pentru descoperirea de peptide terapeutice, potrivit BioXconomy.

