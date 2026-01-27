AUR protestează la primărie în Bistriţa-Năsăud, după majorarea taxelor

Peste o sută de persoane au participat marţi seara, în faţa Primăriei municipiului Bistriţa, la un protest organizat de filiala judeţeană AUR Bistriţa-Năsăud, ca reacţie la majorarea taxelor şi impozitelor locale. La manifestaţie au luat parte atât locuitori ai municipiului, cât şi persoane din alte zone ale judeţului, conform Agerpres.

Oamenii au arborat steaguri tricolore şi au scandat „Trădătorii”, „Hoţii”, „Demisia” şi „Primăria-i stat în stat”, considerând că principalii vinovaţi sunt consilierii locali care au votat în favoarea proiectelor prin care unele taxe şi impozite au fost majorate substanţial, potrivit Agerpres.

"Liderul AUR Bistriţa-Năsăud, deputatul Tiberiu Boşutar, afirmă că majorările nu sunt justificate atâta vreme cât administraţiile locale nu oferă servicii mai bune în schimbul banilor colectaţi în plus. El a asigurat că vor fi luate măsuri împotriva aleşilor AUR care, în anumite localităţi, au votat pentru creşterea taxelor, a relatat Agerpres.

"Consilierii noştri au depus contestaţii împotriva majorării taxelor. În cadrul unei şedinţe comune, la nivel de filială şi naţional, am decis să ne opunem acestor creşteri. Ştiu că există câţiva colegi care au votat în favoarea măririlor; îi vom identifica şi le vom cere să explice raţionamentul. Poate au făcut-o din bună credinţă, dar din punctul meu de vedere nu este corect ca oamenii să plătească mai mult pentru servicii mai slabe. Dacă primăriile ar fi justificat creşterile prin angajări suplimentare, dotări sau servicii mai bune, ar fi fost acceptabil. Dar să ceri bani în plus doar pentru a acoperi incapacitatea de a gestiona o comunitate mi se pare o lipsă de respect faţă de cetăţeni”, a declarat Tiberiu Boşutar jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

Protestul de marţi seara a început la ora 18:00 şi a fost autorizat, conform Agerpres.