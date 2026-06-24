Australia intensifică supravegherea şi testarea pentru gripa aviară

Autorităţile australiene au intensificat supravegherea şi testarea după ce au fost confirmate două cazuri de gripă aviară H5N1 de înaltă patogenitate la păsări marine migratoare, în contextul în care presa locală a relatat miercuri că mai multe exemplare au fost găsite moarte pe plaje izolate, potrivit news.ro.

Testele sunt în curs de desfăşurare în Australia de Sud, după ce luni au fost găsite două păsări marine subantarctice moarte şi un pelican în apropierea golfului Fowlers, la peste 1.200 km est de Esperance, în Australia de Vest, unde au fost raportate primele două cazuri confirmate, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Claire Scriven, ministrul Industriilor Primare din statul Australia de Sud, a declarat pentru ABC Radio că ar putea dura câteva zile până când vor fi disponibile rezultatele analizelor probelor prelevate de la păsări.

”În ceea ce priveşte durata de procesare, aceasta depinde într-o oarecare măsură de rezultate... sperăm ca acest lucru să nu ajungă în Australia de Sud, dar ştim, desigur, că este posibil”, a spus Scriven.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Industriilor Primare din Australia de Sud a declarat că nu există cazuri confirmate de gripă aviară în stat, dar că se vor investiga toate sesizările privind păsări bolnave sau moarte şi se va alerta publicul în cazul în care se va constata un caz pozitiv.

Se desfăşoară activităţi de supraveghere terestră şi inspecţii cu drone la locurile de reproducere ale leilor de mare de-a lungul coastelor de vest şi de extrem vest ale Australiei de Sud, în timp ce frecvenţa testării a fost crescută în zonele cu risc ridicat.

Alte două păsări sunt testate în Australia de Vest, departe de cazurile iniţiale, dar autorităţile au declarat că nu există dovezi ale unei răspândiri mai ample, a raportat ABC.

Un total de 11 probe au fost trimise pentru testare în Australia de Vest, provenind din 94 de sesizări privind păsări moarte sau bolnave în ultimele trei zile, a adăugat raportul.

Până în prezent, Australia a fost singurul continent fără un caz confirmat pe teritoriul continental, deşi virusul a fost detectat la sfârşitul anului 2025 pe teritoriul subantarctic al Insulei Heard.

Infecţiile la om rămân rare, dar răspândirea globală a gripei aviare a devastat efectivele de păsări şi a perturbat aprovizionarea şi preţurile cărnii de pasăre şi ale ouălor în multe ţări. În eforturile sale de a combate gripa aviară, Australia a înăsprit măsurile de biosecuritate în ferme, a intensificat testarea păsărilor de ţărm, a vaccinat speciile vulnerabile şi a efectuat simulări de intervenţie.