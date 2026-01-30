Austria va organiza un referendum care urmăreşte prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat cancelarul austriac Christian Stocker, conform G4Media.

Stocker a declarat că rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi guvern”, potrivit sursei citate.

Conform sursei amintite, un grup de experţi a propus săptămâna trecută extinderea serviciului militar de bază de la şase la opt luni, combinată cu alte două luni de antrenament obligatoriu de rezervă.

Austria nu este stat membru al NATO, iar experţii în apărare au avertizat că forţele armate ale ţării suferă în prezent de deficienţe majore, a transmis G4Media.