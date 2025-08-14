Autoritatea Vamală Română a finalizat dotarea completă cu sisteme moderne de scanare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti

Autoritatea Vamală Română continuă demersurile pentru consolidarea unui sistem vamal modern, aliniat standardelor europene şi astfel în data de 12 august 2025 la biroul vamal de frontieră Galaţi-Giurgiuleşti a fost instalat un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport greu (camioane/containere) care împreună cu sistemul de scanare cu raze X a autovehiculelor de mici dimensiuni realizează dotarea completă pentru al 3-lea birou vamal de frontier, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate:

„Sistemul a fost achiziţionat prin proiectul ”Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule şi containere (sisteme de securitate) şi înfiinţarea Centrul naţional de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule şi containere din dotarea A.V.R.” finanţat din fonduri europene în cadrul Investiţiei 4 - Implementarea vămii electronice a Reformei 2 - Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice, parte a Componentei 8, asumată prin PNRR de Ministerul Finanţelor.

Numele beneficiarului: Autoritatea Vamală Română

Valoarea totală a proiectului: 34.060.459 euro

Durata de implementare a proiectului: 04.12.2023 - 31.12.2025

Codul proiectului: C8-R2-I4

Obiectivele proiectului sunt:

- eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorităţii vamale, în punctele de trecere a frontierei, cu sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule şi containere);

- integrarea sistemelor de securitate (echipamente de control nedistructiv) în Centrul

Naţional de Analiză Imagistică Vamală şi realizarea monitorizării în timp real a analizelor imagistice asupra rezultatelor scanărilor efectuate cu echipamentele de scanat;

- Îmbunătăţirea serviciilor vamale, prin optimizarea intervenţiilor echipelor de control operativ, atât la frontieră, cât şi pe teritoriul naţional, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene şi ale României”.