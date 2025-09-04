AVAIO Digital şi Schneider Electric colaborează pentru a construi noi centre de date optimizate pentru AI în SUA

AVAIO Digital Partners a anunţat că a semnat un acord cu Schneider Electric pentru achiziţionarea de switchgear, PDU-uri, UPS-uri şi chillers înainte de începerea construcţiei a patru noi campusuri de centre de date pregătite pentru AI pe întreg teritoriul Statelor Unite, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Colaborarea dintre AVAIO şi Schneider sprijină integrarea unor tehnologii sofisticate pentru centrele de date, sporind fiabilitatea şi eficienţa facilităţilor AVAIO şi punând bazele extinderii AVAIO Digital pe piaţa din America de Nord.

Cunoştinţele aprofundate ale Schneider Electric în caracterizarea sarcinilor AI, combinate cu experienţa în integrarea energiei regenerabile cu generarea tradiţională de energie şi conectările la utilităţi, reprezintă elemente cheie pentru o implementare rapidă a proiectelor, permiţând marilor centre de date să accelereze ritmul în care îşi extind capacitatea. Produsele Schneider Electric sunt concepute având în vedere sustenabilitatea şi respectă principiile EcoDesign, ceea ce le permite clienţilor să reducă amprenta de carbon şi emisiile, atât din perspectiva producţiei, cât şi a operaţiunilor.

Dincolo de implementare, aplicarea de către Schneider Electric a modelelor de mentenanţă bazate pe condiţii şi a analizelor predictive bazate pe date asigură faptul că infrastructura AVAIO va funcţiona la performanţă maximă pe întreaga sa durată de viaţă. Această strategie proactivă reduce atât perioadele de nefuncţionare planificate, cât şi pe cele neplanificate, prelungeşte durata de viaţă a echipamentelor şi scade costurile şi riscurile operaţionale la nivel de sistem - nu doar în prima zi, ci în mod constant, pe parcursul deceniilor de utilizare a centrelor de date.

Potrivit sursei, AVAIO este acum bine poziţionată pentru a aduce online noi capacităţi de centre de date în 2026, pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de calcul ale clienţilor, beneficiind în acelaşi timp comunităţile şi economiile locale în care operăm. De asemenea, investim în generarea de energie solară la scară utilitară, amplasată direct în cadrul unor campusuri, răspunzând astfel tendinţei industriei de a-şi alimenta infrastructura AI direct din surse regenerabile.”

„Colaborarea noastră cu AVAIO Digital urmăreşte să permită clienţilor să îşi implementeze rapid infrastructura IT critică în cadrul unei noi generaţii de campusuri de centre de date, care răspund în mod unic cerinţelor generate de AI. Împărtăşim o viziune comună de a plasa eficienţa energetică şi fiabilitatea în centrul abordării noastre vis a vis de clienţi şi aşteptăm cu nerăbdare să ne extindem colaborarea pe măsură ce şi prezenţa AVAIO creşte,” a declarat Vandana Singh, Vicepreşedinte Senior al diviziei Data Center Business la Schneider Electric.