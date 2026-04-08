Avertisment ONU referitor la riscurile atacurilor asupra infrastructurii civile

Secretarul general al Organizaţia Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a lansat un apel către Statele Unite şi Israel să evite atacarea centralelor electrice şi a altor obiective de infrastructură civilă din Iran, avertizând că astfel de acţiuni ar putea încălca dreptul internaţional umanitar, informează DPA. Declaraţia a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, care a subliniat că, chiar şi în situaţia în care infrastructura civilă ar fi considerată obiectiv militar, atacurile sunt interzise dacă provoacă suferinţe excesive în rândul populaţiei civile. „Este momentul potrivit pentru ca părţile beligerante să oprească acest conflict”, a transmis oficialul ONU, reiterând că soluţiile paşnice rămân singura alternativă viabilă.

• Ameninţări de escaladare din partea Washingtonului

Avertismentul ONU vine în contextul unor declaraţii dure făcute de preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat Iranul cu atacuri asupra infrastructurii sale critice, potrivit Reuters. Potrivit acestuia, Statele Unite ar putea provoca „distrugerea completă” a Iranului într-un interval de câteva ore. De asemenea, liderul de la Casa Albă a indicat un termen-limită pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, avertizând asupra unor posibile acţiuni militare devastatoare în caz contrar.

• Negocieri pentru o încetare a focului

În paralel cu retorica tensionată, sunt în desfăşurare discuţii diplomatice între Statele Unite, Iran şi mediatori regionali, vizând stabilirea unui armistiţiu. Propunerea analizată prevede un acord în două etape: o încetare a focului pentru 45 de zile, negocieri pentru un acord de pace durabil. Această perioadă de armistiţiu ar putea fi extinsă, în funcţie de evoluţia negocierilor. Apelul ONU reflectă îngrijorările comunităţii internaţionale privind o posibilă escaladare a conflictului şi impactul devastator asupra populaţiei civile şi infrastructurii critice.

În acest context, diplomaţia rămâne principalul instrument pentru evitarea unei crize regionale majore, în condiţiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.