Bac 2026: Miercuri are loc proba obligatorie a profilului, reprogramată din cauza caniculei

Bacalaureatul continuă miercuri cu proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie), potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Proba trebuia să fie susţinută marţi, însă Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roşu de caniculă emise de meteorologi, conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

"Amânarea cu o zi faţă de calendarul iniţial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepţional luată ca urmare a prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roşu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătăţii elevilor, a profesorilor şi a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum şi pentru asigurarea unor condiţii mai bune de examinare, în contextul dat", a transmis luni Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conform sursei citate, pentru a limita impactul asupra desfăşurării examenului şi asupra planurilor absolvenţilor, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului naţional de Bacalaureat rămân nemodificate.

Luni a avut loc proba scrisă la limba şi literatura română şi joi va avea loc proba la alegere a profilului, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la limba maternă, conform sursei citate.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Din acest total, circa 116.000 de candidaţi provin din promoţia curentă şi aproximativ 15.000, din seriile anterioare, conform datelor ministerului.

Accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

La momentul accesului, candidaţii care deţin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie-tip în care se menţionează numele şi prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate, conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În situaţia în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spaţiul alocat, acesta nu va putea susţine examenul, potrivit sursei citate.

Probele încep la ora 9:00, conform calendarului examenului.

Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare, conform ministerului.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru, conform sursei citate.

Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen, potrivit regulamentului examenului.

Candidaţii eliminaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat, conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Rezultatele vor fi comunicate marţi, 7 iulie (până la ora 12:00), potrivit calendarului oficial.

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat şi pot formula contestaţii, conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor, potrivit sursei citate.

În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei, conform ministerului.

De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora, potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal, conform sursei citate.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, se va face pe 13 iulie, potrivit calendarului examenului.

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise), potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 şi 16:00 (excepţie face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcţionare este cuprins între orele 8:00 şi 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului, a transmis ministerul.