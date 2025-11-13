Baschet: CSM Oradea, victorie cu Corona Braşov în FIBA Europe Cup

Vicecampioana CSM Oradea a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 87-65 (42-30), în penultimul meci din grupa C a FIBA Europe Cup. În grupa G, CS Vâlcea a pierdut, tot pe teren propriu, cu liderul Dinamo Sassari, scor 65-97 (35-43).

În cealaltă dispută a etapei a V-a din grupa C, Aliaga Petkimspor - AEK Larnaca, scor 101-58.

După 5 etape, Aliaga şi CSM Oradea ocupă primele două locuri, cu câte 9 puncte, urmate de AEK Larnaca (7) şi Corona Braşov, fără victorie (5).

În ultima etapă din grupă, CSM Oradea joacă în deplasare cu Aliaga, în 19 noiembrie, iar Corona Braşov primeşte vizita celor de la AEK Larnaca.

În grupa G, a treia echipă românească din competiţie, CS Vâlcea, a fost învinsă de liderul clasamentului, Dinamo Sassari, iar în cealaltă partidă din etapa a V-a joacă Sporting CP - Rasta Vechta.

După cinci etape, CS Vâlcea ocupă ultimul loc, cu o victorie şi patru înfrângeri (6 puncte), în timp ce liderul Dinamo Sassari are 9.

Ultima etapă aduce formaţiei CS Vâlcea deplasarea în Portugalia, pe terenul celor de la Sporting CP, în 19 noiembrie.

CS Vâlcea a fost repartizată direct în faza grupelor.