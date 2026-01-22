Baschet masculin: KK Bosna - CSM Oradea, scor 76-63, în FIBA Europe Cup

Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia KK Bosna, scor 76-63 (33-32), în etapa a IV-a din grupa L a FIBA Europe Cup, potrivit news.ro.

Principalii marcatori ai partidei au fost Plummer 17 puncte, pentru gazde, respectiv Bropleh 22, Lottie 16, pentru CSM Oradea.

Tot miercuri se mai joacă partida dintre Pallacanestro Reggiana - Cedevita Junior.

În primele meciuri din grupa L, CSM Oradea a obţinut rezultatele: 79-84 cu KK Bosna, 59-90 cu Pallacanestro Reggiana şi 103-79 cu Cedevita Junior.

În runda următoare, vicecampioana României va juca returul cu Pallacanestro, pe teren propriu, în 4 februarie.

Primele două clasate în fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală.

CSM Oradea s-a calificat în Top 16 de pe primul loc al grupei preliminare C, în urma rezultatelor: 89-75 şi 89-86 cu AEK Larnaca, 73-84 şi 77-71 cu Aliaga, 87-65 şi 90-85 cu Corona Braşov.

De grupele preliminare nu au trecut însă CS Vâlcea şi Corona Braşov.