Baschet masculin: Meci de gală pentru U BT Cluj, în deplasare, scor 76-86, cu Steaua Roşie Belgrad

Campioana U BT Cluj a fost învinsă luni, în deplasare, de mai titrata Steaua Roşie Belgrad, scor 86-76 (51-39), în etapa a VII-a din Top 8 a Ligii Adriatice. Calificate în play-off anterior, ambele echipe au contribuit la spectacol, în condiţiile în care rezultatul nu influenţa decisiv poziţiile în clasament - Steaua Roşie (locul 3, 41 puncte) şi U BT Cluj (5, 36), potrivit news.ro.

În debutul partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria respectatului antrenor sârb Du¹ko Vujo¹ević, care a decedat în 8 aprilie. Vujo¹ević a fost coordonatorul stafului U BT Cluj, între 2019-2021, după o carieră impresionantă în baschetul european.

Principalii marcatori ai meciului au fost Butlter 14 puncte, Dobric 14, Carter 11, Izundu, pentru Steaua Roşie Belgrad, care joacă şi în Euroligă, respectiv Creek 22, Miletic 16, Molinar 16, Russell 14, pentru U BT Cluj, care nu i-a avut în lot pe Guzman şi Richard, accidentaţi.

În celelalte meciuri din etapa a VII-a s-au înregistrat rezultatele: KK Bosna - Igokea 86-89 şi Cedevita - Partizan Belgrad 79-85. Ultima dispută este între Dubai Basketball - Buducnost. La gazde a fost numit un nou antrenor, slovenul Aleksander Sekulić, care l-a înlocuit pe Jurica Golemac, demis de club.

În primele meciuri din optimile Ligii Adriatice, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-97 cu Steaua Roşie Belgrad, 89-94 cu Buducnost, 93-90 şi 90-98 cu KK Bosna, 98-95 şi 84-72 cu Cedevita.

Ultimul meci din faza Top 8 pentru BT Cluj va avea loc în 19 aprilie, pe teren propriu, cu Buducnost.

Campioana României s-a calificat în Top 8 după ce a încheiat grupa A pe locul 3, cu un bilanţ de 10 victorii şi 6 eşecuri (26 puncte).

Primele şase echipe din Top 8 şi două provenite din turneul play-in se vor califica în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee - 8.

Campioana României a jucat în acest sezon şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins pentru a treia oară consecutiv faza sferturilor de finală.

În aceste condiţii, în U BT Cluj va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe. În februarie, campioana României a jucat la Turneul F8 al Cupei României, cucerind trofeul.