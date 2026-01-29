Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în deplasare, cu Baxi Manresa

S.B.
Sport / 29 ianuarie, 09:35

Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în deplasare, cu Baxi Manresa

Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, în grupa A din BKT EuroCup, scor 101-99 (52-52), de formaţia spaniolă Baxi Manresa, informează news.ro.

În partida din Spania, căpitanul lui U, Patrick Richard, a atins borna celor 500 de puncte marcate în competiţie.

Principalii marcatori ai meciului au fost Obasohan 29 puncte, Olinde 18, Reyes 13, pentru gazde, respectiv Creek 26, Russell 22, Miletic 19, pentru U BT Cluj.

În minutul 38, pivotul Ceaser (U) a fost accidentat grav la genunchiul drept de Obasohan şi a părăsit terenul, fiind preluat de staful medical.

În etapa a XVI-a s-au mai jucat meciurile dintre Bahceşehir - Aris Salonic 81-79, Neptunas - Hapoel Ierusalim 98-92, Towers Hamburg - Slask Wroclaw 99-96 şi Umana Reyer Veneţia - Cedevita 86-84.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 şi 80-86 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 16 etape, campioana României are un bilanţ de 8 victorii şi 8 înfrângeri, iar în etapa viitoare, penultima din grupă, va juca tot în deplasare, în 4 februarie, cu liderul Hapoel Ierusalim.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Èaèak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb