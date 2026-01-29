Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în deplasare, cu Baxi Manresa

Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, în grupa A din BKT EuroCup, scor 101-99 (52-52), de formaţia spaniolă Baxi Manresa, informează news.ro.

În partida din Spania, căpitanul lui U, Patrick Richard, a atins borna celor 500 de puncte marcate în competiţie.

Principalii marcatori ai meciului au fost Obasohan 29 puncte, Olinde 18, Reyes 13, pentru gazde, respectiv Creek 26, Russell 22, Miletic 19, pentru U BT Cluj.

În minutul 38, pivotul Ceaser (U) a fost accidentat grav la genunchiul drept de Obasohan şi a părăsit terenul, fiind preluat de staful medical.

În etapa a XVI-a s-au mai jucat meciurile dintre Bahceşehir - Aris Salonic 81-79, Neptunas - Hapoel Ierusalim 98-92, Towers Hamburg - Slask Wroclaw 99-96 şi Umana Reyer Veneţia - Cedevita 86-84.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 şi 80-86 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 16 etape, campioana României are un bilanţ de 8 victorii şi 8 înfrângeri, iar în etapa viitoare, penultima din grupă, va juca tot în deplasare, în 4 februarie, cu liderul Hapoel Ierusalim.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Èaèak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).