BBC: Senatul SUA votează oprirea războiului cu Iranul, Trump califică decizia drept „prost plasată şi lipsită de sens"

Senatul american controlat de republicani a aprobat marţi, cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă, o rezoluţie prin care îi instruieşte pe preşedintele Donald Trump să pună capăt operaţiunilor militare din Iran sau să obţină aprobarea Congresului înainte de a continua acţiunile militare, conform BBC.

Rezoluţia este în mare parte simbolică, întrucât, deşi a trecut prin ambele camere ale Congresului, nu va fi trimisă lui Trump pentru semnare şi nu are forţă juridică obligatorie, potrivit aceleiaşi surse. Camera Reprezentanţilor o adoptase anterior în cursul lunii, cu patru republicani alăturaţi tuturor democraţilor, într-un vot de 215 la 208, conform BBC. În Senat, patru senatori republicani au votat alături de democraţi: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins şi Bill Cassidy, potrivit aceleiaşi surse. Singurul democrat care a votat împotrivă a fost senatorul John Fetterman, conform BBC. Casa Albă a precizat că măsura a trecut doar pentru că doi senatori republicani au fost absenţi - Mitch McConnell şi Dave McCormick, potrivit aceleiaşi surse.

Trump a criticat rezoluţia marţi seară, calificând-o drept „prost plasată şi lipsită de sens" şi avertizând că senatorii i-au îngreunat misiunea, dar că va reuşi oricum, conform postării sale pe Truth Social, citată de BBC. Un oficial de la Casa Albă a subliniat că, dat fiind armistiţiul convenit pe 7 aprilie, nu mai există ostilităţi active din care să se retragă forţele americane, potrivit aceleiaşi surse.

Votul de marţi reprezintă a zecea oară de la declanşarea războiului când senatorii democraţi au forţat un vot pe tema puterilor de război, şi survine în aceeaşi zi în care Pentagonul a solicitat Congresului aproximativ 80 de miliarde de dolari pentru finanţarea conflictului cu Iranul, conform BBC. Atacurile SUA-Israel asupra Iranului au început pe 28 februarie, iar legislaţia federală impune aprobarea Congresului pentru continuarea acţiunilor militare mai mult de 60 de zile, deşi administraţia Trump a argumentat că armistiţiul din aprilie a resetat acest termen, potrivit aceleiaşi surse.

SUA şi Iranul lucrează în prezent la un acord mai amplu privind programul nuclear iranian, cu un termen de 60 de zile stabilit printr-un memorandum de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări săptămâna trecută, conform BBC.