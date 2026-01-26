BCA Research: Cinci scenarii puţin probabile, dar plauzibile, care pot zdruncina pieţele în 2026

Creşterea bruscă a preţurilor petrolului, intrarea economiei mondiale într-o recesiune şi dizolvarea alianţei NATO se află în fruntea listei de scenarii puţin probabile, dar plauzibile, care pot deraia pieţele în 2026, potrivit firmei de cercetare economică şi financiară BCA Research, se arată într-un articol publicat la finele săptămânii trecute de Business Insider.

• Un şoc al aprovizionării cu petrol care să provoace o recesiune globală

Preţurile petrolului pot scăpa de sub control dacă guvernul iranian s-ar prăbuşi. Este un eveniment posibil care ar pune în pericol o parte semnificativă a aprovizionării mondiale cu petrol, iar impactul inflaţionist al unui asemenea şoc poate împinge economia globală într-o recesiune, conform firmei de cercetare.

BCA a indicat către recentele tensiuni geopolitice legate de Iran şi a estimat că există o probabilitate de circa 38% pentru un şoc ”masiv” al aprovizionării cu petrol, rezultat din tulburări interne în această ţară. Probabilitatea estimată pentru un şoc ”minor” al aprovizionării cu petrol este de 40%.

Conform unei analize realizată de firma ce cercetare pe seturi de date istorice, un şoc geopolitic în Orientul Mijlociu duce, de obicei, la o creştere a preţurilor ţiţeiului de 3% într-o lună şi de 10% pe parcursul a trei luni. ”Însă un şoc real legat de Iran ar fi mult mai sever decât media”, se arată în nota firmei conform Business Insider.

Strategii consideră că preşedintele Donald Trump încearcă să evite un şoc al aprovizionării cu petrol, pe fondul presiunilor generate de apropiatele alegeri de la jumătatea mandatului. De asemenea, Iranul este stimulat să ”nu se atingă de petrol” pentru a evita atacuri din partea altor state, ceea ce ar trebui să prevină apariţia unui şoc, au afirmat aceştia.

Stocurile mondiale de petrol rămân, de asemenea, ”substanţiale”, situându-se la circa opt miliarde de barili, potrivit estimărilor echipei de materii prime şi energie a BCA Research.

• Tehnologia din China ia avans şi declanşează o corecţie bursieră

Piaţa bursieră poate traversa un nou episod de turbulenţe, similar cu şocul provocat anul trecut de dezvăluirea modelului chinezesc de inteligenţă artificială cu costuri mai reduse Deep Seek, dacă China ar lua avans faţă de Statele Unite în cursa tehnologică, conform firmei de cercetare.

China cheltuie deja mai mult pentru cercetare şi dezvoltare decât Uniunea Europeană. De asemenea, numărul cererilor de brevete depuse în această ţară îl depăşeşte pe cel din Statele Unite, Europa, Coreea de Sud şi Japonia, au afirmat analiştii BCA, citând date ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Un progres tehnologic major la Beijing poate afecta preţurile acţiunilor din restul lumii, a conform firmei de cercetare, ce a făcut referire la vânzările masive alimentate de DeepSeek, care au şters aproximativ 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a pieţei americane anul trecut.

”Un astfel de episod s-ar putea repeta”, a scris echipa BCA.

Dacă China ar face progrese suplimentare pe frontul inteligenţei artificiale, OpenAI, compania din spatele ChatGPT, ar putea vedea cum evaluarea sa ”se evaporă”, conform strategilor, care văd o probabilitate de 50% ca bula tehnologică să se spargă în acest an, scrie Business Insider.

• Un conflict militar între Statele Unite şi China

China poate deveni mai puţin dependentă economic de exterior, eliminând o constrângere-cheie care împiedică în prezent ţara să escaladeze un conflict militar legat de Taiwan, cred cei de la BCA Research.

Firma a estimat că există o probabilitate de 39% ca tensiunile dintre China şi Taiwan să escaladeze în acest an. De asemenea, analiştii văd o probabilitate de 25% ca aceste tensiuni să degenereze într-un război prin intermediari şi una de 7% ca ele să se transforme într-un război major.

”Ce s-ar întâmpla dacă China ar ajunge la autonomie tehnologică, astfel încât să poată urma o politică externă maximalistă?. Dacă China intră mai adânc într-un declin demografic, într-o spirală de datorie şi deflaţie şi într-un regim tot mai autoritar, atunci puterea sa ar fi deja la apogeu, iar cea mai bună şansă de a-şi crea o sferă de influenţă ar fi chiar acum”, spun strategii.

Totuşi, statisticile economice ale Chinei, precum producţia industrială, sugerează că ţara nu se pregăteşte pentru război în acest moment.

”Nu sunt semnale de alarmă majore, cel puţin nu deocamdată”, a precizat firma, referindu-se la factorii de risc care pot conduce la un conflict militar.

• Rusia declară război NATO

Rusia poate ocupa teritorii ale unui stat membru NATO, declanşând un conflict militar cu alianţa. În cel mai pesimist scenariu, Rusia ar putea lansa ameninţări nucleare la adresa NATO, iar Statele Unite ar putea fi nevoite să intervină pentru a restabili ”echilibrul terorii” (adică descurajarea nucleară bazată pe distrugerea reciprocă garantată), au speculat strategii, potrivit Business Insider.

Firma de cercetare a estimat că există o probabilitate de 10% a unui război între Rusia şi NATO.

”Rusia este în prezent angajată într-o campanie de sabotare a infrastructurii critice a Europei. Lipsa de solidaritate a Statelor Unite faţă de aliaţi poate încuraja excesele, iar Rusia ar putea duce provocările prea departe”, au scris cei de la BCA.

Deşi firma a declarat că se aşteaptă ca Rusia să ajungă la un armistiţiu cu Ucraina în acest an, a subliniat totodată că există posibilitatea ca Donald Trump să ofere Ucrainei un nou sprijin militar şi financiar, ceea ce poate determina Moscova să devină mai agresivă în războiul cu Kievul.

”Rusia, pusă în pericol de noile exigenţe ale unui război mai lung împotriva unui adversar superior şi după ce a ratat şansa de a negocia un armistiţiu favorabil, ar putea deveni disperată şi chiar mai periculoasă”, spun strategii firmei de cercetare.

• NATO se destramă, pe fondul lipsei de sprijin din partea Statelor Unite pentru alianţă

Dacă Rusia ar ataca un alt stat membru NATO, iar Statele Unite nu ar veni în apărarea acestuia, alianţa şi-ar pierde relevanţa, potrivit BCA.

Alternativ, Statele Unite ar putea invada Groenlanda, ceea ce ar duce la destrămarea alianţei, au mai spus strategii firmei de cercetare, deşi Trump a exclus folosirea forţei militare pentru a obţine acest teritoriu.

Echipa firmei se îndoieşte că oricare dintre aceste scenarii se va materializa, dar a estimat la 30% probabilitatea ca Statele Unite să afecteze NATO într-un fel sau altul.

”Preşedintele Donald Trump este hotărât să pună mâna pe Groenlanda cu orice preţ şi să insiste asupra întregii sale puteri constituţionale ca şef al executivului şi comandant suprem; în aceste condiţii, ar putea, în mod evident, să cucerească Groenlanda - indiferent de consecinţe”, au scris strategii BCA Research, conform Business Insider.