Bergerat Monnoyeur mizează pe inteligenţa artificială într-o piaţă a construcţiilor aflată între prudenţă şi oportunitate

Într-un context economic marcat de incertitudini geopolitice şi de decizii de investiţii tot mai prudente, piaţa construcţiilor din România continuă să joace un rol central în economie, iar jucătorii maturi îşi calibrează strategia nu doar pe volum, ci pe tehnologie, eficienţă şi valoare adăugată. Un exemplu este Bergerat Monnoyeur, care îşi menţine poziţia de lider pe piaţa utilajelor de construcţii şi îşi leagă viitorul de integrarea inteligenţei artificiale în ecosistemul de şantier.

Piaţa construcţiilor ca principal pilon macroeconomic

Construcţiile şi tranzacţiile imobiliare reprezintă, în prezent, cel mai important sector al economiei româneşti, cu o contribuţie de circa 15% la formarea PIB şi cu un efect de antrenare semnificativ asupra industriilor conexe. După corecţia din 2024, datele din 2025 indică o revenire a volumului lucrărilor, în special în zona infrastructurii, susţinută de investiţii publice şi de accelerarea absorbţiei fondurilor europene.

Din perspectivă macroeconomică, această evoluţie este esenţială pentru stabilitatea economiei. Iancu Guda, analist economic, subliniază importanţa sectorului: „Construcţiile sunt principalul pilon al economiei româneşti, cu cea mai mare contribuţie la PIB şi cu cel mai mare impact în relansarea economică. Revenirea lucrărilor de construcţii în 2025 a avut cel mai mare aport la creşterea economică, însă sustenabilitatea acestui trend depinde de eficienţa investiţiilor şi de corectarea dezechilibrelor structurale.”

Lider într-o piaţă fragmentată

În acest context, Bergerat Monnoyeur încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri neauditată de 126 milioane de euro şi cu o cotă de piaţă de aproximativ 20%, într-o piaţă extrem de fragmentată, cu peste 25 de furnizori de utilaje de construcţii. Practic, unul din cinci utilaje de construcţii vândute în România este livrat de companie, iar pe segmente-cheie - precum buldozerele, motogrederele sau excavatoarele - marca CAT domină vânzările.

„Poate unu din cinci utilaje sună puţin pentru unii, dar, într-o piaţă cu peste 25 de competitori, cifrele arată că pe segmentele importante suntem lideri incontestabili”, explică Liviu Neagu, CEO Bergerat Monnoyeur România şi Republica Moldova.

Modelul de business al companiei merge dincolo de vânzarea de utilaje şi se bazează pe soluţii integrate: finanţare prin CAT Financial, service asigurat de echipe locale, piese, suport pe termen lung şi servicii de tip repair & remote.

Autostrăzile, coloana vertebrală a dezvoltării regionale

Dincolo de cifrele de vânzări şi de poziţia în piaţă, evoluţia industriei utilajelor de construcţii este strâns legată de ritmul investiţiilor în infrastructură mare, în special în construcţia de autostrăzi şi drumuri de mare viteză. Aceste proiecte nu înseamnă doar kilometri de asfalt, ci conectarea regiunilor istorice, reducerea costurilor logistice şi crearea unor noi poli de dezvoltare economică.

Liviu Neagu subliniază că accelerarea construcţiei de autostrăzi din ultimii ani este unul dintre cele mai importante semnale pozitive pentru economie, dar avertizează că procesul trebuie să fie unul coerent şi continuu. „Lucrurile trebuie făcute încet, dar sigur, fără accelerări şi fără frânări bruşte. Autostrăzile nu sunt un scop în sine, ci un mijloc de a lega regiunile, de a aduce investiţii şi de a crea valoare adăugată pe termen lung. Important este ca acest ritm să continue”, afirmă CEO-ul Bergerat Monnoyeur.

Potrivit acestuia, infrastructura rutieră generează un efect de multiplicare în economie, susţinând nu doar sectorul construcţiilor, ci şi industriile conexe - de la transport şi logistică până la producţie şi servicii. În acest context, cererea pentru utilaje performante rămâne solidă, chiar dacă deciziile de investiţii sunt temporar amânate de antreprenori, pe fondul incertitudinilor geopolitice.

„Construcţiile de infrastructură sunt locomotiva pentru toate celelalte servicii care depind de ele. Dacă tăiem sau amânăm aceste investiţii, nu doar că frânăm dezvoltarea, dar pierdem şi oportunităţi de creştere regională”, avertizează Liviu Neagu, subliniind că proiectele mari de infrastructură trebuie privite ca investiţii strategice, nu ca simple cheltuieli bugetare.

Prudenţă în investiţii, nu lipsă de cerere

Cererea pentru utilaje de construcţii există, însă deciziile de investiţii sunt amânate, pe fondul incertitudinilor geopolitice şi economice. La nivel european, piaţa utilajelor nu a crescut atât de mult pe cât se anticipa, dar nici nu a intrat în declin.

„Ne aşteptam la o piaţă de circa 210.000 de unităţi în Europa, suntem undeva la 203-204.000. Important este însă că nu a fost o scădere. În contextul actual, menţinerea pieţei la un nivel ridicat este un semn bun”, spune Liviu Neagu, subliniind nevoia de continuitate şi echilibru în investiţii.

Inteligenţa artificială, noul diferenţiator competitiv

Privind spre 2026-2027, strategia Bergerat Monnoyeur se concentrează pe integrarea inteligenţei artificiale în utilajele de construcţii şi în relaţia dintre om, maşină şi date. Potrivit lui Liviu Neagu, diferenţa nu mai este dată de puterea utilajelor, ci de capacitatea de a măsura, anticipa şi îmbunătăţi performanţa.

„Viitorul construcţiilor nu este despre om sau maşină, ci despre echipe mixte: Om + Maşină + AI. Cat AI Assistant este liantul care transformă datele în decizii şi şantierele în ecosisteme inteligente, conectate”, explică CEO-ul Bergerat Monnoyeur.

În prezent, aproximativ 5.000 de utilaje Caterpillar care lucrează pe şantierele din România sunt deja conectate, iar următorul pas îl reprezintă utilajele autonome, capabile să lucreze coordonat şi continuu, pe baza unor proiecte şi parametri prestabiliţi.

Lecţii de pragmatism într-o economie aflată în tranziţie

Liviu Neagu avertizează însă asupra riscului unor decizii luate fără o analiză economică riguroasă, inclusiv în ceea ce priveşte achiziţia de utilaje electrice în domenii unde acestea nu sunt încă eficiente din punct de vedere al costurilor. În acelaşi timp, el atrage atenţia asupra pericolului reducerii investiţiilor productive.

„Putem să tăiem şi să facem economii, dar nu vom avea dezvoltare. Dacă investim în activităţi cu valoare adăugată, chiar şi cu un deficit mai mare, putem construi o economie mai solidă pe termen mediu”, afirmă Liviu Neagu.

Pentru 2026, estimările pentru piaţa utilajelor de construcţii sunt „rezervat optimiste”, cu scenarii care variază între o creştere de până la 15% şi o posibilă corecţie, în funcţie de deciziile economice şi politice. Cert este că, într-o economie aflată la răscruce, tehnologia, investiţiile eficiente şi pragmatismul vor face diferenţa.

Despre Grupul Monnoyeur:

Monnoyeur este o afacere de familie fondată în 1906, operând în 24 ţări pe 5 continente, ce numără astăzi aproape 9000 de colaboratori, înregistrând o cifră de afaceri de peste 3,4 miliarde de Euro în 2025. Grupul Monnoyeur activează în domeniul construcţiilor, al logisticii, producţiei de energie şi motorizare şi al agriculturii, oferind inclusiv soluţii de transport şi digitalizare şi având relaţii de parteneriat şi de colaborare cu branduri de renume mondial, precum Caterpillar, John Deere, Trimble, Autocad şi Mitsubishi.

Este prezent în România prin companiile: Bergerat Monnoyeur, Eneria, IPSO Agricultură, SITECH şi CHRONO Flex.

Bergerat Monnoyeur

Partener Caterpillar de aproape 100 ani, Bergerat Monnoyeur şi-a orientat mereu strategia de afaceri în jurul serviciilor şi satisfacţiei clientului. Prin combinarea flexibilităţii şi expertizei unei afaceri de familie cu capacitatea Caterpillar pentru inovaţie şi dezvoltare, Bergerat Monnoyeur s-a consacrat ca fiind un partener de referinţă pentru profesioniştii din construcţii, prin intermediul unei oferte unice pe piaţă, prin amploarea gamei sale de utilaje, cu peste 300 de referinţe de catalog şi o gamă completă de ataşamente de lucru.

Compania Bergerat Monnoyeur este unică prin calitatea şi eficienţa soluţiilor oferite - comercializarea şi închirierea de utilaje noi şi second-hand, recondiţionare utilaje, finanţare şi consultanţă. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi: www.bm-cat.com/ro sau urmariti-ne pe canalele de socializare după indiciul #bergeratmonnoyeur.

Eneria este specializată în furnizarea de soluţii de producere a energiei electrice, asigurând distribuţia, instalarea şi întreţinerea motoarelor şi generatoarelor Cat, cu rol activ în dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii de energii sustenabile.

Despre Caterpillar Inc.:

Cu o cifră de afaceri de peste 67,6 de miliarde USD în 2025, Caterpillar Inc. este cel mai important producător mondial de echipamente de construcţii şi minerit, motoare diesel şi pe gaz natural pentru utilaje, turbine industriale şi locomotive diesel-electrice. De peste 100 de ani, ajutăm clienţii să construiască o lume mai bună şi suntem angajaţi în contribuţia la un viitor cu emisii reduse de carbon. Produsele şi serviciile noastre inovatoare, susţinute de reţeaua noastră globală de distribuitori, oferă o valoare adăugată excepţională care îi ajută pe clienţi să aibă succes. Caterpillar operează pe toate continentele, funcţionând prin trei segmente principale - Construcţii, Industriile Extractive şi Energie & Transport - oferind, în plus, servicii financiare competitive prin segmentul de Produse Financiare.

Mai multe informaţii despre Cat AI Assistant şi utilaje autonome Cat: https://bm-cat.com/ro/noutati-bm/

(C)